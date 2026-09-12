Julio Zamora destacó el rol de los polideportivos de Tigre en la formación de jóvenes deportistas

Deportistas de Tigre que practican gimnasia artística, ajedrez, taekwondo y natación se preparan para competencias nacionales e internacionales, con el acompañamiento de los polideportivos municipales.

En los polideportivos municipales de Tigre, distintas historias deportivas comenzaron a tomar forma y ahora tienen nuevos desafíos por delante. Jóvenes de gimnasia artística, ajedrez, taekwondo y natación se preparan para representar al distrito en competencias nacionales e internacionales.

El intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, se reunieron con parte de estos deportistas en el Polideportivo Sarmiento para conocer sus experiencias y acompañar sus próximos desafíos.

Entre quienes participaron del encuentro estuvieron diez integrantes de la Escuela de Gimnasia Artística de Tigre junto a su profesora, el taekwondista Jenaro Altamirano, que viajará próximamente a Mendoza, la ajedrecista Mía Álvarez, integrante de la Escuela de Ajedrez de Tigre, que competirá en Brasil, y el nadador Tobías Acuña, del Polideportivo Errecart, quien también viajará a ese país.

Para Zamora, el valor de estos espacios no se limita a la práctica deportiva, sino que también puede convertirse en el comienzo de una trayectoria para muchos jóvenes.

"Nos llena de orgullo que la primera puerta de entrada al deporte para muchos jóvenes sean los polideportivos municipales. Por eso, tenemos la necesidad de seguir fortaleciéndolos, como estamos haciendo en distintos establecimientos; con canchas de césped sintético, reacondicionando los natatorios y trabajando en otras cuestiones que hacen a la infraestructura".

El intendente también destacó el acompañamiento a quienes llevarán su actividad más allá del distrito.

"Acompañamos a jóvenes que cruzan las fronteras de Tigre para participar en distintas disciplinas. Estamos muy contentos de que todo lo que realizamos en el partido en esta área tenga sus frutos . Para nosotros poder apoyar estas iniciativas es muy importante", expresó en el Polideportivo Sarmiento.

De un polideportivo de Benavídez a una competencia en Brasil

Uno de los casos compartidos durante el encuentro fue el de Tobías Acuña, nadador de Benavídez, quien llegará a San Pablo para participar de un torneo entre el 10 y el 16 de octubre. Competirá en los 100 metros espalda.

Su vínculo con la natación comenzó cuando tenía cuatro años, inicialmente por una cuestión vinculada con su salud.

"Empecé a nadar a los 4 años, por temas de broncoespasmo, para mejorar mi salud. Comencé a hacerlo en el Polideportivo Güemes y, desde entonces, me encanta. Quedé clasificado en un torneo que se va a realizar en Brasil, San Pablo. Voy a estar compitiendo del 10 al 16 de octubre y mi carrera es 100 metros espalda. Me parece perfecto que el Municipio tenga estos espacios, para que todos puedan tener una oportunidad de desarrollarse, viajar y representar al país".

Desde el Gobierno local, Gisela Zamora puso el acento precisamente en las oportunidades que pueden surgir a partir de estos espacios deportivos y en el acompañamiento durante ese proceso.

"Nos llena de orgullo escuchar a los jóvenes compartiendo lo que les gusta y relacionándose con sus pares. Creo que es maravilloso lo que generan los espacios de los polideportivos y los clubes de barrio. Son oportunidades que se atienden desde el Gobierno local para que puedan conocerse y disfrutar de lo que más les gusta. Y si no estuviera el Estado para acompañar esas oportunidades, probablemente no hubieran descubierto su talento. Por eso celebramos que el Municipio de Tigre sea un puente para que los chicos puedan encontrar en el deporte un proyecto de vida", afirmó.