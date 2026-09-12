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Policiales / Tigre

General Pacheco: atropelló a un policía, escapó y fue detenida con alcohol y drogas

Atropelló a un policía, escapó en moto y terminó detenida
Una motociclista fue interceptada en General Pacheco tras evadir un control de tránsito y atropellar a un efectivo. El alcoholemia y el narcotest dieron positivos.

Una motociclista fue detenida en General Pacheco luego de evadir un control de tránsito, atropellar a un efectivo de la Policía y escapar. Tras una persecución encabezada por agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fue interceptada y los controles determinaron que había dado positivo en alcoholemia y narcotest.


El episodio comenzó cuando las cámaras de monitoreo detectaron que la moto había evitado un operativo de tránsito instalado en Ruta 197 y La Rioja.


Durante la maniobra, la conductora atropelló a un efectivo policial y continuó la marcha. La situación fue advertida desde la central del COT, que activó el seguimiento del vehículo junto con personal policial.


La persecución terminó cuando los agentes lograron cortarle la circulación en el cruce de Juan Ruiz de Alarcón y Boulogne Sur Mer.


Una vez interceptada, la motociclista fue sometida a los controles correspondientes. Tanto la alcoholemia como el narcotest dieron resultado positivo y posteriormente fue trasladada a la comisaría.

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