Cayó en Pablo Nogués uno de los acusados por la muerte de una bebé durante una fuga policial

José Robledo, alias “Pachi”, fue localizado por la Policía Bonaerense en una cancha de fútbol de Pablo Nogués. Está acusado de participar en el robo que terminó con la muerte de Sofía, atropellada durante la fuga.

José Robledo, alias “Pachi”, fue detenido en Pablo Nogués por la Policía Bonaerense y quedó acusado de participar del robo que terminó con la muerte de Sofía Soledad Hildebrandt, una bebé de apenas 11 meses que estaba en brazos de su madre cuando los delincuentes escapaban de los agentes.

El arresto se produjo en las últimas horas, luego de que detectives de la Superintendencia AMBA Norte I, a cargo del comisario general Lucas Borge, recibieran un dato de calle que ubicaba al sospechoso en la zona. Robledo había ido a jugar un partido de fútbol en una cancha de Pablo Nogués, cerca del lugar donde ocurrió el hecho.

Según informaron los investigadores, el acusado se resistió al arresto antes de ser esposado. La causa está a cargo de la UFI El Talar. Otros dos sospechosos habían sido detenidos durante los días posteriores al crimen.

La fuga que terminó con la muerte de Sofía

El hecho ocurrió el 28 de marzo de 2025. Tres delincuentes habían cometido una entradera en Ricardo Rojas, en el partido de Tigre, y escapaban en una Jeep Renegade que acababan de robar.

Durante la persecución se produjo un intercambio de disparos con el patrullero que los seguía. Un móvil del COT de Tigre también continuó el seguimiento mientras los delincuentes se dirigían hacia Pablo Nogués, una zona en la que buscaban refugiarse.

En medio de la fuga, un joven que circulaba en moto recibió un disparo en el tobillo derecho.

La persecución terminó cuando el conductor de la Jeep perdió el control y, en la esquina de Curie y Morse, chocó contra un Fiat Punto. Tras el impacto, el vehículo volcó.

Sofía y su madre, Natalia Heizenrreder, fueron alcanzadas por el vehículo. La bebé fue trasladada a un hospital cercano, pero murió poco después. Natalia quedó internada en coma farmacológico.

El robo que había desencadenado la persecución había tenido como víctima a una mujer de 40 años. Los delincuentes se llevaron la Jeep Renegade, un cochecito de bebé y dos millones de pesos.

El antecedente que atravesó a la familia

La muerte de Sofía significó para Natalia Heizenrreder una nueva tragedia familiar. Diez años antes, en 2015, había perdido a su hijo adolescente, Franco Emmanuel Heizenrreder.

El joven había sido asesinado de una puñalada en el pecho cuando intentó defender a una amiga.

Ahora, la investigación por la muerte de Sofía sumó un nuevo detenido con la captura de Robledo, quien fue localizado mientras jugaba al fútbol en la misma zona donde ocurrió la persecución.