Pilar: detuvieron a una pareja acusada de estafar a compradores de autos de lujo

La investigación contra una concesionaria de Pilar acumula al menos 20 denuncias de clientes. La Policía Bonaerense secuestró 19 vehículos valuados en USD 1.229.200.

Una investigación judicial en Pilar derivó en la detención de un matrimonio señalado por presuntas estafas en la venta de vehículos de alta gama. El expediente reúne al menos 20 denuncias de clientes que aseguran haber pagado por autos que nunca recibieron y ya había derivado en el secuestro de 19 unidades valuadas en USD 1.229.200.

Los detenidos fueron identificados como C. A. G., de 42 años, y su esposa, C. K. C., de 44. La causa está a cargo del fiscal Andrés Quintana, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 de Pilar, y fue caratulada como “estafa y asociación ilícita”.

La detención fue realizada por efectivos de la SubDDI Pilar en un barrio cerrado ubicado sobre la traza de la ruta 8, por orden judicial. Según la investigación, ambos serían los responsables de la agencia que quedó bajo la lupa.

Una agencia en el centro de las denuncias

El expediente se había iniciado a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo de Pilar y Autopistas del Sol contra varias agencias de vehículos. La denuncia original estaba relacionada con la ocupación irregular de terrenos linderos a la Panamericana, pertenecientes a Vialidad Nacional, que eran utilizados para exhibir autos a la venta.

La concesionaria vinculada con el matrimonio detenido tomó luego un lugar central en la investigación a partir de los reclamos de compradores.

La agencia funcionaba sobre la colectora de la autopista, a la altura del kilómetro 39,5. De acuerdo con las denuncias incorporadas al expediente, distintas personas afirmaron haber entregado dinero para adquirir vehículos de alta gama que finalmente no les fueron entregados.

La investigación avanzó a fines de mayo con una serie de allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías N° 6 de San Isidro. Durante esos procedimientos, la Policía Bonaerense secuestró 19 vehículos pertenecientes a la concesionaria.

La Justicia valuó el conjunto de unidades incautadas en USD 1.229.200 y dispuso que quedaran a su disposición.

Tras los allanamientos, el local comercial permaneció cerrado y sus ventanales fueron cubiertos con cartones. Mientras tanto, continuaron los reclamos de compradores que sostienen haber entregado dólares e incluso vehículos como parte de pago sin recibir las unidades acordadas.

Antecedentes del principal acusado

Según la información incorporada a la causa, C. A. G. ya tenía un antecedente judicial. En 2025 había sido procesado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en una causa por desobediencia a funcionario público.

En ese expediente, además, la Justicia había dispuesto un embargo de 300 millones de pesos sobre sus bienes.

La investigación actual continúa bajo la carátula de “estafa y asociación ilícita” y deberá determinar la responsabilidad que les corresponde a los dos detenidos frente a las denuncias de los compradores.

El robo de $26 millones frente a otra concesionaria

En otro episodio ocurrido en Pilar, un hombre de unos 60 años sufrió una salidera bancaria después de retirar más de $26 millones que llevaba para comprar una camioneta.

El hecho ocurrió el 3 de septiembre por la mañana, frente a una concesionaria ubicada sobre la Panamericana. La víctima había salido de una sucursal bancaria y se trasladó en una Renault Kangoo blanca hasta una agencia Renault ubicada a la misma altura de la autopista, aunque en la mano contraria.

Poco después de las 11, el hombre estacionó frente al local y bajó del utilitario. En ese momento, una Yamaha negra de 250 cc llegó al lugar con dos ocupantes.

Uno de ellos rompió uno de los vidrios de la Kangoo, tomó un bolso que contenía más de $26.000.000 y escapó junto al otro ocupante en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

Por el momento no hubo detenidos ni sospechosos identificados. Los investigadores trabajan sobre las cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir el recorrido de la motocicleta y determinar cómo se produjo el ataque.

Entre las hipótesis se analiza si los delincuentes siguieron a la víctima desde el banco o si detectaron el dinero cuando el vehículo quedó estacionado. También se busca establecer si existió información previa sobre el retiro de una suma tan elevada.

La operación que iba a realizar el comprador no pudo concretarse mediante medios electrónicos, por lo que trasladó el dinero en efectivo hasta la concesionaria.