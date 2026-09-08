San Fernando recibió la primera fecha de los Interregionales de los Juegos Bonaerenses

La primera fecha de la etapa Interregional se desarrolló en San Fernando con competencias de fútbol y sóftbol. Los equipos buscan avanzar a la Gran Final que se disputará en Mar del Plata.

San Fernando fue sede de la primera fecha de la etapa Interregional de los Juegos Bonaerenses, instancia que funciona como último paso previo a la Gran Final que se disputará en Mar del Plata.

La jornada contó con la presencia del subsecretario de Deportes de la Provincia, Cristian Cardozo, quien acompañó el desarrollo de las competencias de fútbol y sóftbol.

La etapa Interregional comenzó después de más de tres meses de competencia y tras la finalización de las instancias municipales y regionales. En esta fase, las delegaciones buscan conseguir la clasificación a la definición provincial.

Ocho municipios serán sede de la instancia decisiva

Los Interregionales se desarrollan en ocho municipios bonaerenses y funcionan como una instancia semifinal para las disciplinas de conjunto. Los equipos se enfrentan por un lugar en la Gran Final de los Juegos Bonaerenses.

Las competencias se realizan en clubes y polideportivos de las distintas ciudades e incluyen Fútbol 11, Fútbol 7, Fútbol 5, Fútbol PCD, Fútbol Playa, Fútbol Mixto, Básquet 5x5, Vóley, Sóftbol, Handball, Handball Playa, Cestoball, Rugby, Hockey y Futsal.

Después de la jornada inicial en San Fernando, el cronograma continuará en San Pedro, que recibirá nuevas fechas los días 9 y 10 de septiembre.

La etapa Interregional forma parte de las últimas tres ediciones de los Juegos Bonaerenses y representa el tramo final de la competencia antes del viaje a Mar del Plata.

El cronograma de los Interregionales

Las próximas fechas previstas son:



7 de septiembre: San Fernando

San Fernando

9 y 10 de septiembre: San Pedro

San Pedro

14 y 15 de septiembre: Pehuajó

Pehuajó

17 y 18 de septiembre: Ezeiza

Ezeiza

22 y 23 de septiembre: La Matanza

La Matanza

23 y 24 de septiembre: Dolores

Dolores

28 de septiembre: Bahía Blanca

Bahía Blanca

29 y 30 de septiembre: Benito Juárez



Los Juegos Bonaerenses combinan competencias deportivas y culturales y tienen entre sus objetivos promover la actividad física, la expresión cultural y la identidad local y bonaerense. En su 35ª edición, las delegaciones atraviesan ahora la última etapa clasificatoria antes de la Gran Final en Mar del Plata.