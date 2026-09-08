La previa en el casino se instaló entre los jóvenes del AMBA antes de entrar al boliche.

El celular como puerta de entrada al juego presencial

Los casinos de Puerto Madero, Tigre y el Hipódromo se convirtieron en la parada obligada de jóvenes de entre 18 y 25 años antes de salir a bailar. La ruta casino-boliche define hoy buena parte de la noche porteña.

El equipo editorial de Gatesofolympus1000demo, que sigue las tendencias de entretenimiento digital y la vida nocturna juvenil del AMBA, observa que el teléfono ocupa un lugar central en este circuito. La mayoría de los jóvenes que hoy apuestan en casinos físicos comenzó con plataformas online, según Clarin, y muchos continúan jugando desde el celular incluso dentro de los boliches. En ese contexto, el equipo observa que ciertos títulos virales circulan en los chats y las pantallas durante estas previas. Juega a Gates of Olympus 1000 gratis figura como la puerta de entrada en modo demo gratuito con la que muchos se familiarizan antes de pasar a apostar con dinero real.

“Para mí, está la línea entre venir solo o venir acompañado. Cuando ya tenés la necesidad de jugar sin lo social, estás en problemas.”

Esa autopercepción de Elián, uno de los jóvenes entrevistados cuya identidad fue preservada a pedido, sintetiza la lógica con la que este grupo justifica la práctica.

Cómo funciona el circuito: perfiles, pisos y el origen online

El fenómeno tiene una geografía interna precisa. En el Casino de Puerto Madero, el primer piso concentra a los jóvenes de entre 18 y 25 años. A medida que se sube de piso, aumentan tanto la edad de los apostadores como el dinero que circula sobre las mesas, hasta llegar al sector VIP. No es una estratificación casual: refleja trayectorias distintas dentro del mismo espacio.

En la mayoría de los testimonios recogidos por Clarín, las apuestas deportivas online aparecen como punto de partida. Para una parte de estos jóvenes, eso dejó de ser suficiente y la experiencia migró hacia la presencialidad. Algunos reconocieron haber comenzado a apostar antes de cumplir 18 años, usando cuentas con datos de familiares o ingresando a casinos sin que les solicitaran el DNI.

El dinero que se gasta y lo que se resigna después

Los números definen la noche tanto como las cartas o la ruleta. Los jóvenes de zona norte del AMBA calculan gastar entre 80.000 y 100.000 pesos en una noche de casino. En Puerto Madero, las cifras mencionadas rondan entre 20.000 y 30.000 pesos. La diferencia habla de territorios y de capitales disponibles.

Juan Sotelo, empleado de un local bailable de Palermo, lo pone en términos directos.

“La gente intenta ganar plata y para eso va a jugar. Para salir necesitás 80 mil pesos, como mínimo.”

Una botella de bebida importada puede superar los 100.000 pesos, sin contar el costo de una mesa, según el mismo trabajador. Cuando la racha es mala, la noche se corta. Grupos enteros que pierden en el casino el dinero destinado a las entradas del boliche terminan volviendo a sus casas sin continuar la salida.

El cruce cultural entre los dos espacios tiene su propia simbología. Sotelo describe una práctica que se volvió habitual en su local.

“En el boliche, cuando comprás una botella cara, podés elegir una frase para el cartel que te llevan a la mesa y la mayoría de las veces ponen algo como 'Gracias al rojo' o 'Gracias al 7'. Incluso muchos juegan online dentro del boliche para ir costeando lo que gastan.”

Nicolás Ponso, ex empleado de un local bailable de Puerto Madero, matiza el impacto sobre la asistencia.

“Vienen igual, aunque gastan menos. Que influye, sí. Que venga menos gente, no.”

Lo que advierten los especialistas sobre normalización y adicción

El sociólogo Alejandro Artopoulos lee el fenómeno como síntoma de una transformación más amplia en los vínculos juveniles.

“El casino funciona como un lugar de socialización donde se normaliza la anomia. Es paradójico, se hace norma la ausencia de normas y los jóvenes se encuentran físicamente para socializar y construir su identidad. El problema principal es el juego compulsivo, que es una adicción, y las adicciones siguen siendo tabú.”

La búsqueda de reconocimiento digital opera como combustible del circuito.

“Los jóvenes tienen cada vez más relaciones virtuales y cambian las formas de buscar reconocimiento. Muchos adolescentes intentan demostrar sus capacidades, su hombría o destacarse frente a sus pares a través de los medios digitales. El juego y las apuestas terminan convirtiéndose, para algunos, en una forma de diferenciarse y ganar reconocimiento dentro de su grupo de pertenencia.”

El médico psiquiatra Emanuel Brunstein (MN 149062), especialista en adicciones, traza la frontera clínica con precisión.

“La adicción comienza cuando el juego empieza a tener conductas negativas, la persona pierde el control y aparecen problemas a nivel personal, familiar o laboral. Hay gente con muy poco poder adquisitivo que juega todo el sueldo o, en el caso de los chicos, el dinero que le dan sus padres, y eso empieza a condicionar su vida.”

La dimensión grupal agrava el cuadro en lugar de moderarlo.

“Está la recompensa inmediata, que se disfruta más al estar con amigos. El problema es que cuando pierden se les va de la mano y empieza una lucha inconsciente donde aparece la comparación de tener más que el resto.”

La autopercepción de Elián sobre el límite entre jugar solo y jugar acompañado contrasta con esta lectura clínica. Para Brunstein, la presencia del grupo no es una garantía de control; a menudo es el motor que hace escalar la apuesta.

Al salir del casino, el chico de buzo azul fue concreto. "No vuelvo más", dijo, mientras sus amigos se reían a su lado. El fin de semana siguiente, alguien del grupo va a volver a proponer la misma previa.