José C. Paz: asesinaron a un joven de 23 años durante un robo de moto

Elías tenía 23 años y fue interceptado por dos delincuentes en moto en el barrio Sol y Verde. Intentó escapar y recibió un disparo por la espalda. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad.

Un joven de 23 años fue asesinado de un balazo por la espalda durante un robo de moto en José C. Paz. El crimen ocurrió el lunes por la noche en el barrio Sol y Verde, cuando la víctima regresaba a su casa después de ir al gimnasio.

El joven, identificado como Elías, circulaba en su moto cuando fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en otro vehículo. Según la reconstrucción inicial de la investigación, los sospechosos llevaban ropa similar a la utilizada por repartidores de aplicaciones de delivery.

El ataque ocurrió en la esquina de Polonia y Piñero. Los delincuentes habrían amenazado a Elías con un arma de fuego para quitarle la moto. La víctima intentó escapar, pero recibió un disparo por la espalda, cayó sobre la vereda y los agresores huyeron con el vehículo.

El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

Murió cuando era trasladado al hospital

Una ambulancia llegó al lugar y trasladó al joven al Hospital Mercante. Sin embargo, murió al llegar como consecuencia de la herida de bala.

La causa fue caratulada como homicidio en ocasión de robo y quedó en manos de la Justicia, que analiza las imágenes de las cámaras de seguridad y otros elementos para intentar identificar a los autores.

Hasta el momento, la moto robada no fue recuperada y no hay detenidos.

El pedido de justicia de la familia

El crimen generó conmoción entre los familiares y vecinos del barrio. Los allegados a la víctima preparan movilizaciones y cortes sobre la Ruta 197 para reclamar avances en la investigación.

José Luis, padre de Elías, a quien sus allegados llamaban “Tito”, expresó su bronca durante una entrevista con TN y pidió mayores avances en la investigación.

“Siento mucha bronca, quisiera que se haga un poquito de justicia. La policía se está moviendo, pero quisiera que se muevan un poquito más”.

El hombre también reclamó que las autoridades conozcan la situación que atraviesan los vecinos del barrio. Al recordar a su hijo, aseguró que era un joven que trabajaba y concurría al gimnasio.

“Él iba a la tarde al gimnasio, trabajaba de día. Que estas ratas inmundas lo maten por la espalda, porque son larvas, son ratas... estoy re caliente”.

El temor entre los repartidores

Durante el reclamo también estuvieron presentes vecinos que trabajan como repartidores y que se acercaron con sus motos. Uno de ellos manifestó que este tipo de episodios genera preocupación entre quienes realizan esa actividad.

“Ya no nos preocupamos por llegar a la semana o a fin de mes, sino de volver a nuestras casas”.

La investigación continúa con el análisis de las cámaras de seguridad y el resto de los elementos reunidos para determinar quiénes fueron los responsables del homicidio.