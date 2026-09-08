Pruebas PISA: Argentina empeoró en las tres áreas y quedó octava en América Latina

Los estudiantes argentinos de 15 años obtuvieron 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. En las tres áreas el país quedó octavo entre los 13 sistemas educativos latinoamericanos participantes.

Los estudiantes argentinos de 15 años obtuvieron peores resultados que en 2022 en las tres áreas evaluadas por PISA 2025. El dato más crítico aparece en Matemática: el 76% no alcanzó los aprendizajes mínimos establecidos por la evaluación internacional.

Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias, según el análisis elaborado por la ONG Argentinos por la Educación a partir de los resultados de la prueba organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El desempeño ubicó al país en los puestos 75° en Matemática, 62° en Lectura y 71° en Ciencias, sobre un total de 91 sistemas educativos participantes.

En la comparación con América Latina, el resultado tampoco fue favorable. Entre los 13 países de la región que participaron de PISA 2025, Argentina quedó octava en las tres áreas evaluadas.

Cuánto cayó Argentina respecto de 2022

Los resultados de 2025 muestran una disminución en los puntajes promedio argentinos respecto de la medición anterior. La caída fue del 2,9% en Matemática, 3% en Lectura y 3,2% en Ciencias.

El retroceso también se registró entre los países de la OCDE, aunque con diferencias según cada área. En ese grupo, los puntajes disminuyeron 1,9% en Matemática, 3,2% en Lectura y 0,6% en Ciencias.

El informe también permite observar la proporción de estudiantes que no logra alcanzar los aprendizajes mínimos. En Argentina, esa situación alcanza al 59% en Lectura, 76% en Matemática y 59% en Ciencias.

La comparación regional ubica además a Argentina por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia en las tres áreas evaluadas.

Más de dos décadas participando de PISA

Argentina participa de las pruebas PISA desde hace más de 20 años. La evaluación internacional se realiza periódicamente desde el año 2000 y busca medir conocimientos y habilidades considerados necesarios para desenvolverse en las sociedades modernas.

A diferencia de una prueba centrada únicamente en la reproducción de contenidos, PISA evalúa también la capacidad de los estudiantes para aplicar sus conocimientos frente a situaciones nuevas, tanto dentro como fuera del ámbito escolar.

La evolución histórica de los resultados argentinos muestra un retroceso en Lectura y Matemática, mientras que Ciencias presenta pocos cambios.

En Lectura, Argentina pasó de 418 puntos en 2000 a 389 en 2025. En Matemática, cuya comparación para el país comienza en 2006, el resultado pasó de 381 a 367 puntos, una diferencia considerada estadísticamente significativa en el informe.

En Ciencias, en cambio, el puntaje fue de 391 puntos en 2006 y 393 en 2025.

Más de 11.000 estudiantes argentinos participaron de la evaluación

La edición 2025 de PISA contó con la participación de más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías. Del total, 38 corresponden a países miembros de la OCDE y otros 53 son sistemas educativos asociados que no forman parte de la organización.

En Argentina se tomó una muestra representativa a nivel nacional. Participaron alrededor de 412 escuelas y 11.093 estudiantes de todo el país.

Además de Argentina, América Latina estuvo representada por Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.