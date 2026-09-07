Libres del Sur marchará en San Fernando contra las tasas de interés y el ajuste de Milei

La organización realizará el martes 8 de septiembre una protesta frente al BBVA de Constitución 1, en el límite entre San Fernando y Tigre, y convocó a movilizar al Congreso al día siguiente.

La organización realizará el martes 8 de septiembre una protesta frente al BBVA de Constitución 1, en el límite entre San Fernando y Tigre, y convocó a movilizar al Congreso al día siguiente.

Libres del Sur anunció una serie de protestas contra las tasas de interés y la situación económica, con una acción prevista para este martes 8 de septiembre en San Fernando. La organización convocó a realizar escraches en distintas sucursales bancarias del conurbano bonaerense y fijó para las 10:20 una concentración frente al BBVA de Constitución 1, en el límite entre San Fernando y Tigre.

El espacio político cuestionó los niveles de endeudamiento y morosidad y apuntó particularmente contra las tasas aplicadas por Mercado Libre. Según sostuvo en el comunicado, los intereses de algunos préstamos llegarían a casi el 1400%.

Desde Libres del Sur aclararon que su reclamo no apunta contra la existencia de los préstamos ni contra el cobro de intereses, sino contra lo que consideran niveles excesivos. En ese sentido, reclamaron tasas que sean acordes con la inflación anual y solicitaron la refinanciación y devolución de los intereses que calificaron como exorbitantes.

Críticas al Gobierno y a los bancos

El comunicado también cuestionó las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y sostuvo que el ajuste provocó una pérdida del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados.

La organización afirmó además que las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales pueden incrementar sus tasas de interés sin un límite que, según su planteo, impida que alcancen niveles muy superiores a la inflación. También cuestionó el comportamiento de los bancos y sostuvo que estas entidades se benefician con las tasas.

En el mismo sentido, Libres del Sur mencionó aumentos en los servicios públicos y señaló que, a su criterio, las subas de luz, gas, agua y telecomunicaciones superaron a la inflación, mientras que los salarios y las jubilaciones perdieron poder adquisitivo.

El espacio también hizo referencia a despidos registrados desde el inicio de la actual gestión nacional y habló de más de 300.000 casos en todo el país.

Convocatoria al Congreso

Además de las protestas frente a entidades bancarias previstas para el martes, Libres del Sur convocó a otras organizaciones y a la ciudadanía a participar de una movilización al Congreso Nacional el miércoles 9 de septiembre.

La convocatoria lleva las firmas de Silvia Saravia y Oscar Hurtado, en representación de Libres del Sur.