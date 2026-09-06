Día de la Industria: Tigre y la UIT avanzan con una agenda común para sostener al sector productivo

En el Día de la Industria, empresarios y representantes de cámaras se reunieron en la Unión Industrial de Tigre. El encuentro puso en primer plano las dificultades de las PYMES y las herramientas de acompañamiento que articula el Municipio.

El escenario que atraviesan las empresas y, especialmente, las PYMES ocupó el centro del encuentro que empresarios y representantes del sector productivo de Tigre mantuvieron con autoridades municipales en la sede de la Unión Industrial de Tigre (UIT), en el marco del Día de la Industria.

La jornada sirvió para intercambiar planteos sobre las dificultades que enfrenta el sector y repasar las herramientas que el Municipio y la entidad vienen desarrollando en conjunto. Entre ellas se encuentra una ventanilla de atención instalada en la sede de la UIT para facilitar consultas y gestiones de sus socios ante el Gobierno local.

El secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, sostuvo que la situación de las empresas excede las diferencias políticas y planteó la necesidad de acompañar al sector.

“Es un día especial para este nuevo encuentro y juntarnos porque realmente es un momento muy difícil para el sector. Creo que eso quedó claro en las palabras del presidente de la Unión Industrial de Tigre; ya no se trata de posicionamientos políticos, sino de una realidad que están padeciendo las empresas, sobre todo las PYMES, y quienes producen en nuestro país, afectando el desarrollo y a las familias por problemas empleo”, destacó.

En ese sentido, Mansilla señaló que el Gobierno municipal busca sostener herramientas destinadas a favorecer el crecimiento de las industrias y la generación de nuevos negocios.

“Desde el Gobierno local, empezando por el propio intendente, Julio Zamora, nos hacemos eco de las dificultades de las industrias para seguir adelante en un contexto enormemente desafiante. Estamos para acompañar y apoyar con programas concretos para favorecer su crecimiento y la posibilidad de generar nuevos negocios, aún en esta situación. Formamos parte de cada una de las actividades que lleva adelante la entidad, por lo que el balance del vínculo con la Unión Industrial y con todo el sector es muy positivo”, afirmó.

La ventanilla de atención que funciona en la UIT

Uno de los puntos destacados durante el encuentro fue la puesta en marcha este año de una ventanilla de atención municipal en la sede de la Unión Industrial de Tigre.

El espacio está destinado a socios y socias de la entidad y permite canalizar consultas y gestiones ante el Municipio, con orientación y acompañamiento para su resolución. La atención funciona semanalmente y requiere coordinación previa.

El presidente de la UIT, Roberto Nicoli, destacó el funcionamiento de esta herramienta y remarcó la importancia de sostener la unidad del sector frente al contexto actual.

“Históricamente, este era un día de festejo y celebración. Hoy, la realidad nos lleva a reflexionar sobre la situación que estamos atravesando, pero no tenemos que perder ese espíritu de estar unidos y acompañarnos. Al contrario, en momentos como este tenemos que estar más fuertes que nunca, ayudándonos entre nosotros y mirando hacia el futuro. Junto con el Municipio abrimos una ventanilla para atender a los socios que tengan algún problema o necesidad y, sinceramente, está dando muy buenos resultados. Estamos muy unidos y hemos logrado construir un objetivo común muy importante”, señaló.

Durante la reunión también se conversó sobre las necesidades planteadas por las empresas y las iniciativas que se articulan con el sector productivo. En ese marco, el Municipio presentó su cronograma de acciones para favorecer la inversión privada en Tigre.

Como parte de esa agenda, está prevista la participación de una delegación conjunta en el próximo encuentro de Parques Industriales y Empresas organizado por APIA en la ciudad de Córdoba.

El valor del intercambio entre empresas

La integrante de la comisión directiva de la UIT y responsable del área logística de una empresa distribuidora de alimentos, Doris, puso el foco en la importancia de contar con un espacio de intercambio entre empresarios frente a las dificultades actuales.

“Más allá de ser emprendedores y empresarios, somos amigos y, en esta situación en la que nos encontramos, para la mayoría de las empresas es muy importante encontrar un espacio, un lugar donde podamos exponer nuestra situación y ayudarnos. La verdad es que fue un gran logro tener al Municipio tan presente, con esta ventanilla que nos ayuda a todos los empresarios”, destacó.

El encuentro por el Día de la Industria reunió así a empresarios y empresarias, representantes de cámaras y referentes del sector productivo, con una agenda centrada en las dificultades de las empresas y en las herramientas de articulación entre la UIT y el Gobierno municipal.