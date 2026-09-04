Vicente López amplía la propuesta de Sabe la Tierra Florida para la primavera

El mercado de productores de Sabe la Tierra Florida incorporará nuevas propuestas gastronómicas y ampliará el sector de verduras agroecológicas. Desde el 5 de septiembre funcionará todos los sábados en la Plaza Amigos de Florida.

Sabe la Tierra Florida incorporará nuevos productores, propuestas gastronómicas y actividades familiares desde este sábado 5 de septiembre, como parte de la renovación del mercado para recibir la primavera.

El espacio funciona desde hace más de una década en Florida, y la nueva propuesta apunta a ampliar la oferta de alimentos frescos y productos de cercanía, con la posibilidad de comprar directamente a quienes los producen.

Más frutas y verduras agroecológicas

Uno de los cambios estará en el sector de verduras agroecológicas, que sumará a la verdulería Don Agustín.

El emprendimiento ofrecerá frutas y verduras de estación cultivadas sin agrotóxicos ni pesticidas y comercializadas directamente por sus productores.

La propuesta busca facilitar el acceso a productos frescos, conocer su origen y promover una producción responsable.

Nuevos sabores y actividades para las familias

El sector gastronómico también tendrá nuevas incorporaciones: Papa Vegano, La Pacha Alimenta y Familia Arrúa se sumarán al mercado con propuestas vinculadas a la diversidad gastronómica que promueve Sabe la Tierra.

Además, durante las jornadas habrá clases de folklore, actividades temáticas, juegos para toda la familia y una invitación particular para quienes quieran participar de la celebración de la llegada de la primavera: asistir con prendas alegres, floreadas o de colores.

Sabe la Tierra Florida funcionará todos los sábados, de 10 a 15, en la Plaza Amigos de Florida, ubicada en Av. San Martín 2400, a 100 metros de la Estación Florida.

La entrada será libre y gratuita. Para conocer más sobre la red de productores y las actividades del mercado se puede consultar el sitio oficial de Sabe la Tierra.