Vicente López amplía la propuesta de Sabe la Tierra Florida para la primavera

Sabe la Tierra Florida incorporará nuevos productores, propuestas gastronómicas y actividades familiares desde este sábado 5 de septiembre, como parte de la renovación del mercado para recibir la primavera.
El espacio funciona desde hace más de una década en Florida, y la nueva propuesta apunta a ampliar la oferta de alimentos frescos y productos de cercanía, con la posibilidad de comprar directamente a quienes los producen.
Más frutas y verduras agroecológicas
Uno de los cambios estará en el sector de verduras agroecológicas, que sumará a la verdulería Don Agustín.
El emprendimiento ofrecerá frutas y verduras de estación cultivadas sin agrotóxicos ni pesticidas y comercializadas directamente por sus productores.
La propuesta busca facilitar el acceso a productos frescos, conocer su origen y promover una producción responsable.
Nuevos sabores y actividades para las familias
El sector gastronómico también tendrá nuevas incorporaciones: Papa Vegano, La Pacha Alimenta y Familia Arrúa se sumarán al mercado con propuestas vinculadas a la diversidad gastronómica que promueve Sabe la Tierra.
Además, durante las jornadas habrá clases de folklore, actividades temáticas, juegos para toda la familia y una invitación particular para quienes quieran participar de la celebración de la llegada de la primavera: asistir con prendas alegres, floreadas o de colores.
Sabe la Tierra Florida funcionará todos los sábados, de 10 a 15, en la Plaza Amigos de Florida, ubicada en Av. San Martín 2400, a 100 metros de la Estación Florida.
La entrada será libre y gratuita. Para conocer más sobre la red de productores y las actividades del mercado se puede consultar el sitio oficial de Sabe la Tierra.