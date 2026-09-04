edición 8225 - visitas hoy 7397

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Vicente López

Vicente López amplía la propuesta de Sabe la Tierra Florida para la primavera

Sabe la Tierra vuelve a renovarse en Florida
El mercado de productores de Sabe la Tierra Florida incorporará nuevas propuestas gastronómicas y ampliará el sector de verduras agroecológicas. Desde el 5 de septiembre funcionará todos los sábados en la Plaza Amigos de Florida.

Sabe la Tierra Florida incorporará nuevos productores, propuestas gastronómicas y actividades familiares desde este sábado 5 de septiembre, como parte de la renovación del mercado para recibir la primavera.


El espacio funciona desde hace más de una década en Florida, y la nueva propuesta apunta a ampliar la oferta de alimentos frescos y productos de cercanía, con la posibilidad de comprar directamente a quienes los producen.


Más frutas y verduras agroecológicas


Uno de los cambios estará en el sector de verduras agroecológicas, que sumará a la verdulería Don Agustín.


El emprendimiento ofrecerá frutas y verduras de estación cultivadas sin agrotóxicos ni pesticidas y comercializadas directamente por sus productores.


La propuesta busca facilitar el acceso a productos frescos, conocer su origen y promover una producción responsable.


Nuevos sabores y actividades para las familias


El sector gastronómico también tendrá nuevas incorporaciones: Papa Vegano, La Pacha Alimenta y Familia Arrúa se sumarán al mercado con propuestas vinculadas a la diversidad gastronómica que promueve Sabe la Tierra.


Además, durante las jornadas habrá clases de folklore, actividades temáticas, juegos para toda la familia y una invitación particular para quienes quieran participar de la celebración de la llegada de la primavera: asistir con prendas alegres, floreadas o de colores.


Sabe la Tierra Florida funcionará todos los sábados, de 10 a 15, en la Plaza Amigos de Florida, ubicada en Av. San Martín 2400, a 100 metros de la Estación Florida.


La entrada será libre y gratuita. Para conocer más sobre la red de productores y las actividades del mercado se puede consultar el sitio oficial de Sabe la Tierra.

Últimas Noticias

Tigre entregó nuevo mobiliario para escuelas de General Pacheco y El Talar
Tigre entregó nuevo mobiliario para escuelas de General Pacheco y El Talar
Día de la Industria: Tigre y la UIT avanzan con una agenda común para sostener al sector productivo
Día de la Industria: Tigre y la UIT avanzan con una agenda común para sostener al sector productivo
Tigre homenajeó a “Fito” Guzmán y oficializó el nuevo nombre del túnel de Chacabuco y Enciso
Tigre homenajeó a “Fito” Guzmán y oficializó el nuevo nombre del túnel de Chacabuco y Enciso
Robó una bicicleta en pleno centro de Tigre: las cámaras del COT siguieron sus movimientos y terminó detenido
Robó una bicicleta en pleno centro de Tigre: las cámaras del COT siguieron sus movimientos y terminó detenido
La Libertad Avanza de Tigre respaldó las nuevas medidas por la soberanía sobre Malvinas
La Libertad Avanza de Tigre respaldó las nuevas medidas por la soberanía sobre Malvinas
San Isidro organiza una agenda especial de turismo con recorridos gratuitos durante septiembre
San Isidro organiza una agenda especial de turismo con recorridos gratuitos durante septiembre