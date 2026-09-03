Vicente López: Soledad Martínez llevó a URBAN CITIES su modelo de tecnología para seguridad y educación

La intendenta de Vicente López participó del Congreso Federal de Ciudades Inteligentes URBAN CITIES y expuso sobre seguridad, educación y el rol de los gobiernos locales.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, destacó el papel de la tecnología en las políticas de seguridad y educación durante su participación en el Congreso Federal de Ciudades Inteligentes URBAN CITIES, realizado en la Usina del Arte.

Martínez formó parte del panel “Federalismo desde los Gobiernos Locales: desafíos comunes y soluciones concretas”, junto a intendentes de distintas ciudades del país. Allí planteó que los municipios deben desarrollar nuevas capacidades para responder a demandas que, según sostuvo, cambiaron en los últimos años.

Uno de los principales ejes de su exposición fue la seguridad. La jefa comunal remarcó que la incorporación de herramientas tecnológicas debe complementarse con presencia territorial y efectivos en las calles.

“Nosotros no entendemos ningún área de desarrollo, disfrute y crecimiento de nuestros vecinos si no pueden salir tranquilos a la calle. Y en eso la tecnología es nuestra principal aliada”, afirmó Martínez.

En esa línea, explicó que la estrategia de seguridad de Vicente López combina inversión tecnológica con presencia física. “Toda nuestra política de seguridad está apoyada por la inversión en tecnología y la presencia física, por supuesto, porque todavía, independientemente del desarrollo tecnológico que uno pueda hacer, queremos tener al policía, en nuestro caso, la patrulla municipal a la esquina”, señaló.

Tecnología aplicada a la educación

La intendenta también puso como ejemplo la experiencia educativa del distrito y su vinculación con empresas tecnológicas. En particular, destacó el trabajo desarrollado junto a Google en las escuelas públicas.

“Nuestras escuelas públicas son las únicas en el país certificadas por Google. Nuestro distrito es el primer distrito Google del país, es un aliado estratégico en nuestro programa educativo”, afirmó.

Para Martínez, la incorporación de tecnología forma parte de una concepción más amplia sobre la gestión municipal, en un escenario en el que los gobiernos locales deben intervenir sobre cuestiones que exceden sus competencias tradicionales.

“Gobernar hoy no es lo mismo que hace algunos poquitos años. Las demandas son distintas, los problemas cada vez son más diversos”, sostuvo durante el encuentro.

El rol de los municipios frente a nuevas demandas

La intendenta también cuestionó una mirada limitada de las funciones municipales y sostuvo que los gobiernos locales bonaerenses terminan asumiendo responsabilidades que van más allá de las tareas tradicionalmente asignadas.

“Si los intendentes, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, solo hacemos lo que los papeles nos marcan, nuestra vida sería muchísimo más fácil. Levantaríamos la basura, arreglaríamos luminarias, alguna otra cuestión más, pero hoy Vicente López garantiza la seguridad, la salud y la educación pública de todos los vecinos, porque el gobierno provincial no lo hace”, afirmó.

El planteo formó parte del debate sobre los desafíos que enfrentan las ciudades y las herramientas con las que cuentan los gobiernos locales para responder a las necesidades de sus comunidades.

La participación de Martínez se produjo durante la primera edición de URBAN CITIES, el Congreso Federal de Ciudades Inteligentes que reunió a representantes de distintas ciudades del país para abordar desafíos comunes y experiencias de gestión.