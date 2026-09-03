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Acceso Norte: cierran por 30 días el Puente Garín entre Escobar y Tigre

Puente Garín cerrado por 30 días: cuál es el cruce alternativo
El cierre afecta al puente del kilómetro 39 del Ramal Campana del Acceso Norte, entre Belgrano y Chilavert. El paso peatonal y los colectivos funcionan con normalidad.

El Puente Garín, ubicado en el kilómetro 39 del Ramal Campana del Acceso Norte, permanecerá cerrado al tránsito vehicular durante aproximadamente 30 días debido a tareas de mantenimiento estructural. El cruce conecta las calles Belgrano, en Escobar, y Chilavert, en Tigre.


El cierre es total para vehículos y alcanza ambos sentidos de circulación. Según informó Autopistas del Sol, la medida busca permitir el desarrollo de los trabajos y garantizar las condiciones de seguridad durante la intervención.


Para quienes necesitan atravesar la autopista, la empresa recomienda utilizar como alternativa el cruce de avenida J. D. Perón/Santiago del Estero, ubicado a la altura del kilómetro 40.


El paso peatonal y los colectivos siguen habilitados


A diferencia del tránsito vehicular, el cruce peatonal del Puente Garín continúa habilitado para los vecinos. Las paradas de colectivos de la zona también funcionan con normalidad.


Durante el período de obras se desplegó cartelería preventiva para ordenar la circulación en el área afectada. Autopistas del Sol recomendó planificar los recorridos con anticipación, respetar las indicaciones instaladas en la zona y seguir las instrucciones del personal que trabaja en el lugar.


La empresa señaló además que comunicará los avances de las tareas y el momento en que se restablezca el tránsito a través de sus canales oficiales.

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