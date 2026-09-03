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San Isidro

El HCD de San Isidro reconoció a Las Leonas y aprobó capacitación en RCP para el Baby Fútbol

El HCD de San Isidro reconoció a Las Leonas y aprobó capacitación en RCP para el Baby Fútbol
El Concejo Deliberante de San Isidro también distinguió al Club Inquietos por su trabajo inclusivo y declaró de interés una convención sobre lenguaje claro y accesible.

El Concejo Deliberante de San Isidro aprobó durante su 13ª Sesión Ordinaria de 2026 una serie de iniciativas vinculadas al deporte, la inclusión y el acceso ciudadano a la información pública.


Entre las medidas se destacó la aprobación de una capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) destinada a los delegados de la Liga Municipal de Baby Fútbol. El objetivo es fortalecer las herramientas disponibles para prevenir y responder ante situaciones de emergencia durante las actividades deportivas.


La sesión también tuvo como protagonista a la Selección Argentina femenina de hockey, Las Leonas, que recibió una felicitación del cuerpo deliberativo por la conquista de su tercer campeonato mundial, disputado en Bélgica y los Países Bajos. Integrantes del cuerpo técnico estuvieron presentes en el recinto y recibieron la distinción.


Reconocimiento al trabajo inclusivo


El HCD reconoció además al Club Inquietos y a su fundadora, Florencia Fortelli, por la labor social, deportiva e inclusiva que desarrollan junto a jóvenes con discapacidad de San Isidro.


La distinción puso en valor el trabajo de la institución en el ámbito deportivo y social.


Lenguaje claro y accesible


Por otra parte, los concejales declararon de interés la tercera Convención Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, organizada por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.


El encuentro tiene como objetivo promover el derecho de la ciudadanía a comprender las normas, los documentos y las comunicaciones oficiales.

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