Tragedia en Malvinas Argentinas: murió un motociclista y su novia quedó en coma tras un choque múltiple

El siniestro ocurrió en Ruta 197 y El Callao, en el límite entre Grand Bourg y Los Polvorines. La fiscalía descartó inicialmente que los dos jóvenes que viajaban en otra moto hubieran cometido un delito.

Un hombre de 29 años murió y su pareja, de 34, permanece internada en coma luego de un choque múltiple ocurrido en la intersección de la Ruta Provincial 197 y El Callao, en el límite entre Grand Bourg y Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas.

El siniestro ocurrió cerca de las 20 de este martes y estuvieron involucradas dos motocicletas y dos automóviles. Además de la víctima fatal y su pareja, otras tres personas resultaron heridas: dos jóvenes de 22 y 23 años que circulaban en una de las motos y un hombre de 40 años que viajaba como pasajero en uno de los autos.

La secuencia quedó registrada por cámaras y las imágenes forman parte de la investigación. En el video se observa a tres motocicletas circulando por la zona. Luego de doblar hacia la Ruta 197, dos de ellas avanzaron en paralelo mientras aceleraban y atravesaron el cruce con el semáforo en rojo, según la reconstrucción inicial incorporada a la causa.

Cómo fue el choque

De acuerdo con las primeras pericias, un Fiat Cronos realizó un giro hacia la izquierda y chocó contra una Motomel S2, en la que viajaban la víctima y su novia. En la misma secuencia también impactó contra una Honda Tornado, donde circulaban los dos jóvenes que iban en la segunda motocicleta.

Después, un Peugeot 207 colisionó contra la Honda Tornado.

Como consecuencia del impacto, el hombre de 29 años murió en el lugar. Su pareja fue trasladada a un centro de salud, donde permanece internada en coma. Los demás heridos también fueron asistidos por personal médico.

En el lugar trabajaron equipos del SAME, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y personal del Centro de Operaciones Municipal.

La investigación y la versión de un intento de robo

Tras el choque, familiares y allegados de la víctima fatal, Axel Torres Rodríguez, sostuvieron que él y su pareja escapaban de un supuesto intento de robo que habría sido cometido por los ocupantes de la otra motocicleta.

A partir de esa versión, el expediente fue caratulado inicialmente como robo agravado en grado de tentativa y los dos jóvenes que viajaban en la Honda Tornado quedaron aprehendidos.

Sin embargo, el análisis de las cámaras privadas y municipales y los testimonios reunidos durante las primeras horas modificaron el rumbo de la investigación. El fiscal Ariel Wassouf no encontró elementos que permitieran comprobar, en principio, que los dos jóvenes aprehendidos hubieran cometido un delito.

Por ese motivo, ordenó que la causa pasara a tramitarse como averiguación de ilícito y dispuso la libertad de ambos. La medida no implica el cierre de la investigación sobre las circunstancias que provocaron el choque.

La causa continúa mientras avanzan las pericias destinadas a establecer cómo se produjo la colisión y las eventuales responsabilidades.

Una colecta para despedir a la víctima

Mientras esperan nuevos avances en la investigación, familiares de Axel Torres Rodríguez iniciaron una colecta para afrontar los gastos del sepelio.

En redes sociales, uno de sus amigos lo despidió con un mensaje en el que destacó su vínculo laboral y familiar:

“Te voy a extrañar, amigo. Faru era mi amigo, mi compañero de trabajo, un gran padre que todos los días esperaba llegara a su casa y estar con ellos. Qué triste loco, trabajamos juntos es obras públicas. Te voy a extrañar siempre, hermano. Muy dolorosa para todos tus amigos esta noticia. Descansa en paz, Faru”.