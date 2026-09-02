Javier Milei condicionó su reelección a los resultados y ratificó que no flexibilizará el rumbo económico

El Presidente aseguró que el Gobierno no modificará su política fiscal ni monetaria para favorecer sus chances electorales y sostuvo que el respaldo de la sociedad dependerá de los resultados obtenidos.

El Presidente aseguró que el Gobierno no modificará su política fiscal ni monetaria para favorecer sus chances electorales y sostuvo que el respaldo de la sociedad dependerá de los resultados obtenidos.

El presidente Javier Milei aseguró que el respaldo electoral de la sociedad y sus posibilidades de reelección estarán vinculados a los resultados que consiga su Gobierno, pero descartó modificar la política fiscal y monetaria de cara al próximo año electoral.

“Si nosotros no mostramos resultados se hace difícil acompañar”, admitió el mandatario al referirse al armado político y a las perspectivas electorales. Fue durante el cierre del evento “Vientos de cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso en el hotel Sheraton de Retiro.

Para Milei, el Gobierno deberá demostrar mejoras concretas para sostener el acompañamiento en las urnas. En ese marco, también reivindicó la necesidad de disputar la denominada “batalla cultural” y fortalecer la estructura política y la gestión.

“Se necesita la batalla cultural, se necesita el músculo político y la gestión al momento de llegar al poder, porque si no tenemos resultados, también estamos en problemas”, sostuvo.

El Presidente planteó además que uno de los principales desafíos consiste en llevar las ideas del Gobierno al terreno electoral y conseguir resultados sin recurrir a todas las herramientas disponibles.

“Uno de los desafíos más grandes al que uno se enfrenta es que tiene que llevar las ideas a las elecciones y lograr resultados, sabiendo que además nosotros no jugamos con toda la caja de herramientas”, afirmó.

Milei descartó cambios en la política económica

La posibilidad de modificar el rumbo económico para afrontar el próximo proceso electoral fue rechazada de manera explícita por el Presidente.

Milei señaló que existen personas que, con la intención de garantizar la reelección, plantean flexibilizar las políticas fiscal y monetaria durante el año electoral.

“La respuesta es: nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a flexibilizar. Nuestra política fiscal no se negocia, y tampoco la monetaria, porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación”, remarcó.

En la misma línea, sostuvo que el Gobierno no buscará disputar electoralmente con herramientas que considera incompatibles con sus principios.

“Al populismo no se le gana haciendo populismo. No hay sustituto para las buenas políticas, para hacer lo moralmente correcto”, completó.

Milei también afirmó que se siente orgulloso de no utilizar todas las herramientas disponibles y vinculó esa decisión con la defensa de determinados principios.

“Yo no reniego de eso, me siento orgulloso de no jugar con toda la caja de herramientas, porque parte de esa caja es moralmente despreciable. Nosotros no vamos a violentar el derecho a la vida, la libertad ni la propiedad privada”, enfatizó.

El balance económico y social que presentó Milei

Durante su exposición, el Presidente hizo un balance de su gestión y destacó la desaceleración de la inflación y la reducción de la pobreza.

Según las proyecciones que presentó, el Producto Bruto Interno (PBI) acumularía un crecimiento del 17% durante su primer mandato, una expansión que, según afirmó, sería “casi triplicando el crecimiento de la OCDE”.

En materia social, Milei recordó que el sinceramiento inicial de precios llevó el indicador de pobreza al 53% semestral y sostuvo que posteriormente se produjo una reducción significativa.

“Hoy este número es 28 por ciento; esto quiere decir que sacamos a 14 millones de personas de la pobreza”, afirmó.

También comparó la evolución del empleo público y privado. Según los números expuestos por el mandatario, el Estado redujo “más de 70.000 empleados públicos”, mientras que “el sector privado generó más de 600.000 puestos de trabajo”.

La mirada de Milei sobre el escenario regional

Otro de los ejes de su exposición fue la evolución política de América Latina. Milei celebró el retroceso de las opciones de izquierda en distintos países de la región y planteó una posible victoria de la derecha en Brasil.

“En octubre de 2020 el continente estaba casi todo pintado de rojo y hoy ya somos muchos países pintados de azul”, señaló.

El análisis del escenario regional formó parte de una exposición en la que el Presidente vinculó el rumbo político con la disputa por las ideas y la construcción electoral.

Críticas a los medios de comunicación

Hacia el final de su discurso, Milei volvió a cuestionar a los medios de comunicación y a periodistas a los que acusó de apostar contra el programa de Gobierno.

“A pesar de los sucios y corruptos periodistas que apuestan al fracaso de la Argentina, les estamos ganando por goleada. Mientras ellos sigan diciendo sus mentiras, nosotros vamos a seguir repitiendo la verdad”, concluyó.