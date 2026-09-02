Kicillof apuntó contra Milei por la crisis industrial: “Hay un plan sistemático de desindustrialización”

En el Día de la Industria, Axel Kicillof encabezó un encuentro con empresarios, cámaras sectoriales y sindicatos en Morón. Augusto Costa aseguró que cerraron 1.597 empresas bonaerenses desde el inicio de la gestión de Milei.

En el Día de la Industria, Axel Kicillof encabezó en Morón un encuentro con empresarios, cámaras sectoriales y representantes sindicales, donde cuestionó las políticas del Gobierno nacional y reclamó una estrategia orientada a recuperar la producción y el empleo.

La actividad se realizó bajo la consigna “Con producción y trabajo, hay otro camino” en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico de Morón. Participaron también la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el intendente local, Lucas Ghi, junto a referentes del entramado productivo bonaerense.

Kicillof sostuvo que el deterioro del sector industrial responde a una definición política del Gobierno nacional y no a una situación coyuntural.

“Lo que estamos presenciando en la Argentina no es producto del azar ni de una mala coyuntura: hay una decisión política del Gobierno nacional de aplicar un plan sistemático de desindustrialización. Es una política criminal que apunta contra nuestra historia, nuestra soberanía y el futuro del país”.

El gobernador agregó que el proceso implica un quiebre en la estructura productiva del país y cuestionó los resultados de la política económica de la administración de Javier Milei.

“Vivimos una etapa de quiebre en el entramado industrial que se profundiza mes a mes, sin perspectiva de mejora, porque los resultados son exactamente los que Milei buscaba: quebrar a la industria y cambiar de raíz la matriz productiva y la inserción internacional de la Argentina”.

El planteo de Kicillof sobre el modelo productivo

Durante su exposición, el gobernador también contrastó el rumbo argentino con las políticas industriales aplicadas en otros países y defendió la intervención estatal para promover el desarrollo productivo.

“A diferencia de otras experiencias similares, este programa económico va a contramano de lo que sucede en el mundo: todos los países hacen política industrial por razones productivas, estratégicas y de soberanía”.

En esa línea, afirmó:

“Quieren construir un país primarizado, sin trabajo y sin derechos: todos, salvo Milei, han entendido que la industria es la base del desarrollo”.

Kicillof planteó además que el escenario puede modificarse, aunque advirtió que la recuperación demandará tiempo y esfuerzo.

“Esta situación se puede revertir. Va a llevar tiempo y esfuerzo, pero el camino requiere políticas inteligentes y soberanas que reindustrialicen la Argentina: nuestras políticas no se pueden definir por ideologías o afinidades personales de un gobernante, sino pensando siempre en favor del único beneficiario que nos importa: el pueblo argentino”.

Los números que presentó la Provincia

Uno de los principales datos aportados durante la jornada estuvo a cargo de Augusto Costa, quien describió el impacto que, según la Provincia, tuvo la actual política económica sobre el sector industrial bonaerense.

“La industria vive una situación muy crítica: desde que asumió Milei cerraron 1.597 empresas bonaerenses y se perdieron más de 46.000 puestos de trabajo en el sector. El Gobierno nacional es el único responsable de este proceso de desindustrialización”.

El ministro también reivindicó el papel de los trabajadores y de las empresas industriales en la economía.

“Mientras algunos celebran a los que evaden y especulan, nosotros creemos que los verdaderos héroes están todos los días en cada una de las fábricas”.

Y agregó:

“Tenemos que seguir encontrándonos y organizándonos para sacar adelante la industria y devolverle al país un futuro basado en la producción, el trabajo y la dignidad”.

Magario y Ghi también cuestionaron el escenario industrial

La vicegobernadora Verónica Magario señaló como factores centrales de la crisis los costos productivos, las importaciones y la caída del consumo.

“La industria está viviendo la combinación letal de costos de producción altos, apertura indiscriminada de importaciones y caída del consumo: todos los rubros están quebrados debido a un Gobierno nacional que no piensa en el sector”.

Magario sostuvo que es necesario modificar el rumbo del país para recuperar la actividad industrial y el empleo.

“Tenemos que plantear un cambio profundo en nuestro país para recuperar la industria, el empleo argentino y el futuro de nuestro país”.

Por su parte, el intendente de Morón, Lucas Ghi, planteó que la industria debe ocupar un lugar central dentro del modelo de desarrollo.

“Para nosotros no existe un modelo de país fructífero sin industria: queremos una Argentina en donde esta actividad sea el eje central y el empleo un ordenador social que garantice condiciones de prosperidad para todas y todos”.

Ghi también destacó las políticas impulsadas por la administración bonaerense para acompañar a los sectores productivos.

“Venimos a conmemorar este día poniendo en valor las decisiones políticas que lleva adelante el gobernador para acompañar a cada uno de los sectores bonaerenses”.

Empresarios y sindicatos participaron del encuentro

La jornada reunió a representantes de distintas ramas industriales y organizaciones empresariales. Entre ellos estuvieron Elio Del Re, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA); Alejandro Gentile, titular de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA); Matías Furió, de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete; y Luciano Galfione, de la Fundación ProTejer.

También participaron Pablo Gaspari, de la Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina (CIFRA); Nilda Brovida, de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) seccional provincia; Juan Mitjans, de la Cámara de la Industria Cervecera Argentina; Santiago Quetglas, de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC); Sandra Cipolla, de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN); Fernando Mutti, de Fenaba S. R. L.; y Rodrigo Fernández, cofundador de ProFlight Academy, entre otros empresarios.

También estuvieron los ministros Carlos Bianco, Walter Correa y Javier Rodríguez; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el director Ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi; y la presidenta del FOGABA, Verónica Wejchenberg.

El encuentro cerró con el planteo de la administración bonaerense de sostener una agenda centrada en la producción y el trabajo como alternativa al rumbo económico nacional.