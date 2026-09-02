Luján define con Provincia el operativo para la misa que dará el Papa León XIV

La delegación del Vaticano recorrió los dos puntos bonaerenses que forman parte de la agenda del Papa León XIV entre el 8 y el 11 de noviembre. También avanzaron las reuniones con autoridades provinciales y municipales por el operativo de seguridad.

La visita del Papa León XIV a la provincia de Buenos Aires comenzó a tomar forma con la recorrida de una delegación del Vaticano por Luján y Claypole, dos de los puntos incluidos en la agenda del Sumo Pontífice durante su estadía en Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

En Luján, la actividad central será una de las tres misas que León XIV ofrecerá durante su visita al país. El presidente del Episcopado, Marcelo Colombo, confirmó que la Basílica de Luján será una de las sedes, junto con otras dos previstas en Buenos Aires y Córdoba.

La delegación papal también estuvo en el Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole. El complejo, que ocupa 49 manzanas y brinda atención a personas con discapacidad, aparece como una de las alternativas principales para una de las dos actividades que el Papa desarrollará vinculadas con situaciones de vulnerabilidad.

Seguridad: tres anillos y cortes de tránsito

La recorrida se produjo mientras avanzan las definiciones del operativo que acompañará la llegada de León XIV. La delegación del Vaticano mantuvo este miércoles una reunión con autoridades del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, entre ellas el ministro de Seguridad, Javier Alonso, para ajustar los detalles del dispositivo.

El esquema contempla tres anillos de seguridad. El primero, destinado a proteger directamente al Papa, estará integrado por la Guardia Suiza y la Gendarmería italiana, que habitualmente acompañan al Sumo Pontífice.

Los otros dos anillos quedarán bajo responsabilidad de las fuerzas federales y provinciales, que trabajarán de manera conjunta durante las actividades previstas.

En el entorno de la plaza de Luján también se prevén restricciones al tránsito. Los accesos serán cortados durante la misa y se instalará un escenario para la celebración. Los puestos y locales ubicados en las inmediaciones permanecerán cerrados.

De la reunión participaron además el intendente de Luján, Leonardo Boto, y su secretario de Seguridad, Daniel Domínguez. Por parte de la Iglesia estuvieron el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig.

Kicillof y Colombo ajustaron la agenda en La Plata

Antes de la llegada de la delegación del Vaticano, Marcelo Colombo se reunió en La Plata con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para avanzar sobre la organización de la visita.

“Coordinamos detalles de las actividades previstas en Luján y también del operativo de seguridad para la misa programada para el 11 de noviembre en esa ciudad”, comunicó Kicillof en sus redes.

El gobernador agregó: “Todas las áreas del Gobierno de la Provincia estarán a disposición para que esta visita tan esperada por los bonaerenses se desarrolle en paz y de la mejor manera”.

De esta manera, mientras la Iglesia termina de definir la agenda del Papa León XIV, la Provincia y los municipios involucrados avanzan en la organización de las actividades y en las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de la visita en Luján y Claypole.