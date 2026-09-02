San Fernando se prepara para cinco días de artesanías y música, con Cuti y Roberto Carabajal como cierre

El 29° Encuentro Nacional de Artesanos se realizará del 9 al 13 de septiembre en la Plaza Mitre, con más de 150 expositores y espectáculos gratuitos para toda la familia.

El 29° Encuentro Nacional de Artesanos se realizará del 9 al 13 de septiembre en la Plaza Mitre, con más de 150 expositores y espectáculos gratuitos para toda la familia.

San Fernando será sede del 29° Encuentro Nacional de Artesanos, que reunirá a más de 150 expositores de distintos puntos del país entre el miércoles 9 y el domingo 13 de septiembre. La propuesta se desarrollará de 10 a 21 horas en la Plaza Mitre, ubicada en Madero y Constitución, y tendrá como cierre la presentación de Cuti y Roberto Carabajal.

Los puestos ofrecerán una amplia variedad de trabajos artesanales, entre ellos cestería, cerámica, cuchillería, cuero, porcelana, joyería en plata y alpaca, juguetes de madera, vitrofusión, tejidos e indumentaria.

A la actividad se sumará una programación de espectáculos que se extenderá durante las cinco jornadas y que tendrá distintas propuestas de música, danza, talleres y actividades culturales.

Música, danza y propuestas para cada jornada

El jueves 10 estará dedicado al rock, con una clase abierta a cargo de Luis Fernández, la participación de DJ Eli Meaurio, un taller de rock con Belén Cáceres, un espectáculo de danza con Daniel Castillo y el cierre de Lunáticos Rufianes.

El viernes 11 será el turno de la salsa y la bachata. La jornada incluirá una clase abierta con Luis Barros y Alejandra Doradau, DJ Eli Meaurio, una clase de Wilson Díaz, presentaciones del Grupo Coreográfico de Ritmos Latinos, Cover Play, el Taller Municipal de Salsa, un espectáculo de danza con Male Femme y Bachata Duca. El cierre estará a cargo de Tomy Díaz.

La programación del sábado 12 tendrá formato de varieté. Participarán Tío Payaso con Magia, La Cuartada, El Ceibal, La Belice y Lauti Silveira, Lo que Vendrá Tango, los Talleres Municipales de Folklore, el Elenco Municipal de Danzas Adultos, La Summer Band, Academia Giseh, Estudio de Danzas Aldana Figueroa, La Cofradía, El Viaje y Misa. Sin Repuesto será el encargado del cierre.

El domingo 13 se realizará la peña, con presentaciones de Danzarte, El Ceibal, Gustavo Músico, Andrés y Marcela, el Taller de Danzas Nueva Victoria, Los Álvarez, Omar Roldán, La Forestal, el Elenco Municipal de Danzas Adultos y Juan Acosta y La Instrumental.

La última jornada también incluirá la entrega de diplomas y un sorteo.

A las 18 horas llegará el momento central del cierre, con la presentación de los folkloristas Cuti y Roberto Carabajal.

Todas las actividades previstas tendrán entrada libre y gratuita. En caso de lluvia o mal tiempo, los eventos podrían ser reprogramados en fechas a definir.