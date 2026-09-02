Sofía Vannelli inauguró en Vicente López una Escuela de Talleres y Oficios

La propuesta funciona en Ugarte 3198, Olivos, y ofrece capacitaciones presenciales y virtuales sin costo. Es impulsada por la diputada provincial y referente del Frente Renovador Sofía Vannelli.

Una nueva propuesta de capacitación comenzó a funcionar en Olivos con el objetivo de acercar formación práctica y herramientas vinculadas al mundo laboral. Se trata de la Escuela de Talleres y Oficios de Vicente López, ubicada en Ugarte 3198, que ofrece cursos gratuitos en modalidad presencial y virtual.

El espacio es impulsado por la diputada provincial y referente del Frente Renovador Sofía Vannelli, quien participó de la inauguración y destacó el objetivo de ampliar las posibilidades de capacitación para los vecinos.

“Seguimos avanzando para que las vecinas y vecinos tengan más herramientas, capacitación y oportunidades reales de trabajo en nuestro municipio”, señaló Vannelli durante la puesta en marcha de la escuela.

La propuesta contempla distintas áreas de formación y apunta a que los participantes puedan incorporar conocimientos prácticos, aprender oficios y desarrollar capacidades vinculadas a sus posibilidades laborales.

Una oferta de capacitación gratuita

Los cursos serán presenciales, virtuales y gratuitos, con una propuesta orientada a brindar herramientas concretas para quienes buscan formarse y ampliar sus oportunidades.

Nicole Sánchez, responsable de los espacios de capacitación, explicó que la iniciativa apunta a generar una formación accesible y vinculada con el desarrollo de cada participante.

La referente sostuvo que se busca brindar “herramientas concretas para que cada persona pueda desarrollarse, aprender un oficio y potenciar sus capacidades”.

Desde el equipo que lleva adelante la iniciativa también destacaron el alcance territorial de la propuesta. Diego Carnicelli remarcó que este tipo de espacios permite “generar oportunidades y acompañar a cada vecino y vecina con herramientas para construir un mejor futuro”.

La Escuela de Talleres y Oficios funciona en Ugarte 3198, Olivos, y constituye una nueva alternativa de capacitación gratuita para los vecinos de Vicente López.