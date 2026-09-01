Agustina Caride abre el Festival Literario de San Isidro con una charla sobre Borges

El encuentro se realizará del 4 al 6 de septiembre en el Espacio Cultural Marín, con entrada gratuita, actividades para todas las edades y un homenaje a 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges.

Este viernes comienza la segunda edición del Festival Literario de San Isidro, una propuesta que durante tres días reunirá charlas, narraciones, música, muestras artísticas y actividades vinculadas con la literatura.

El encuentro se desarrollará del 4 al 6 de septiembre, de 14 a 20, en el Espacio Cultural Marín, ubicado en Avenida del Libertador 17115, Beccar, con entrada libre y gratuita.

La apertura tendrá como protagonista a Agustina Caride, escritora ganadora del Premio Novela Clarín 2021 y creadora del espacio de difusión literaria Letras sin filo. La autora participará de la charla central dedicada a Jorge Luis Borges, a 40 años de su fallecimiento.

El festival es impulsado por La Casita Literaria, red comunitaria ideada por el ingeniero Mario Erkekdjian, que actualmente cuenta con 12 casitas instaladas en distintos puntos de San Isidro.

Borges como eje de la apertura

La programación del viernes tendrá como uno de sus principales atractivos la charla «Borges: Cómo leer al maestro sin morir en el intento», a cargo de Caride y con moderación de María Laura Oliva.

La actividad comenzará a las 18 en el auditorio. Una hora después se realizará la apertura oficial del festival, seguida por un recorrido por el mapa de actividades previstas para el resto del fin de semana.

La jornada finalizará a las 19.30 con una presentación en vivo del Dueto Almarte, integrado por Fernando Medan en clarinete e Inés García en piano.

Antes de la charla central, a las 15, la Sala Infantil recibirá una narración oral de cuentos a cargo de Viviana Hermann.

El homenaje a Borges también estará presente durante las tres jornadas mediante estaciones interactivas dedicadas a algunos de los conceptos centrales de su obra, como los laberintos, el tiempo, la memoria y los espejos.

Literatura, arte y actividades gratuitas

Además de las propuestas vinculadas con Borges, quienes se acerquen al Espacio Cultural Marín podrán recorrer muestras de los artistas visuales Gerardo Pietrapertosa, Magdalena Mujica y Constanza Pescio.

La iniciativa nació con el objetivo de acercar los libros y promover la lectura como una actividad compartida en espacios públicos. En ese marco, el festival funciona como el encuentro anual de la comunidad que participa de La Casita Literaria.

Todas las actividades se realizarán con entrada libre y gratuita.