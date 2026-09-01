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San Fernando

San Fernando prohibió la venta de animales y los criaderos de mascotas

Andreotti pidió adoptar mascotas ante la nueva prohibición de venta de animales
La nueva ordenanza comenzó a aplicarse tras un período de seis meses para que los comercios se adecuaran. También alcanza a los criaderos y contempla sanciones superiores a $13,6 millones.

La nueva normativa ya comenzó a aplicarse en San Fernando y prohíbe la explotación, exhibición, venta y comercialización de animales en comercios del distrito. La ordenanza también alcanza a los criaderos y establece multas superiores a $13,6 millones, además de la posibilidad de clausurar los establecimientos que incumplan.


La medida fue impulsada de manera conjunta por el Municipio de San Fernando y el Concejo Deliberante, a partir de una modificación de los nomencladores correspondientes a los rubros comerciales.


Los locales que anteriormente se dedicaban a la venta de animales tuvieron un plazo de seis meses para adecuarse a la nueva normativa. Cumplido ese período, comenzó la aplicación de las sanciones previstas.


El pedido de Andreotti: adoptar en lugar de comprar


El intendente Juan Andreotti destacó la participación de los vecinos proteccionistas y vinculó la nueva normativa con la cantidad de perros y gatos que aguardan una familia.


“Gracias al trabajo de los vecinos y vecinas proteccionistas, hay muchos perros y gatos esperando un hogar. La mejor forma de tener a un animal en nuestra vida es adoptarlos con el corazón y ponerlos bajo nuestro cuidado”, afirmó.


El jefe comunal también remarcó el trabajo que, según señaló, el Municipio viene realizando en materia de protección animal.


“Desde el Municipio hace años trabajamos para que se respeten a los seres sintientes y a esos compañeros que se convierten en familia”, sostuvo Andreotti.


En ese marco, mencionó además la normativa que prohíbe la tracción a sangre en San Fernando y la entrega de motos eléctricas a quienes cedieron sus caballos voluntariamente.


“Muchos caballos ya disfrutan de su libertad gracias a la ordenanza que impide la tracción a sangre, entregando motos eléctricas para conservar su trabajo a quienes cedieron equinos de forma voluntaria”, agregó.


Cómo denunciar la venta de animales


El cumplimiento de la nueva ordenanza podrá ser informado por los vecinos a través del Centro de Atención Vecinal. El canal también permite comunicar casos de caballos utilizados para tracción a sangre.


Los reclamos pueden realizarse al 0800-777-6864 o de manera presencial en Constitución 1043, en San Fernando.

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