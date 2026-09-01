Fórmula 1 en Buenos Aires: la FIA avaló las obras del Autódromo porteño

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, recorrió el Autódromo junto a Jorge Macri, mientras avanzan las obras que ya alcanzaron el 60% y buscan adaptar el circuito a las exigencias internacionales.

El proyecto para que la Fórmula 1 vuelva a correr en Buenos Aires sumó un respaldo clave con la visita al Autódromo de la Ciudad del presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem.

El dirigente recorrió el circuito y recibió de manos del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, los detalles del plan de renovación integral del escenario de Villa Soldati, que actualmente tiene un 60% de avance y contempla una inversión de US$150 millones.

La FIA es la entidad encargada de homologar los circuitos donde se disputan las carreras de Fórmula 1. La promoción y organización de los Grandes Premios, en cambio, está a cargo de Fórmula One Group.

"Estamos haciendo la inversión más importante en la historia del Autódromo de la Ciudad. Soñamos con la vuelta de la Fórmula 1 y por eso estamos transformando por completo la pista y las instalaciones para que cumpla con todas las exigencias y sea un ícono de Buenos Aires en el mundo", sostuvo Jorge Macri.

Un circuito completamente renovado

El nuevo trazado tendrá 4,87 kilómetros y 15 curvas, mientras que los monoplazas podrán superar los 340 km/h en la recta principal. El complejo, además, estará preparado para recibir a más de 150.000 personas.

Entre los trabajos actualmente en ejecución se encuentran el nuevo trazado de la pista, la instalación de pianos de hormigón, la colocación de una nueva carpeta asfáltica y el movimiento de suelos para preparar las calles de servicio.

También se realizan trabajos de hormigonado de los muros de contención, instalación de zanjas y conductos pluviales y la construcción de un nuevo túnel que permitirá el paso por debajo de la pista.

Uno de los avances recientes fue la demolición de la tribuna de la horquilla, necesaria para extender el circuito y alcanzar un trazado acorde con las exigencias internacionales de velocidad y seguridad. La pista ya se encuentra nivelada en un 98%.

La renovación también contempla la transformación integral del paddock, nuevas tribunas, infraestructura general y un nuevo kartódromo.

"Nuestro posicionamiento global, alejado de centros de conflicto, nos vuelve aún más competitivos. Un ecosistema público-privado virtuoso que se encuentra con algo que no se puede fabricar: la pasión", afirmó Macri.

Y agregó: "El único Autódromo del país que puede recibir a la Fórmula 1 es el de la Ciudad".

MotoGP, la primera gran prueba

Antes de una eventual llegada de la Fórmula 1, Buenos Aires ya tiene confirmada otra competencia internacional de primer nivel. En abril de 2027 se disputará el Gran Premio de MotoGP, conocido como la “Fórmula 1 del motociclismo”, luego de 28 años de ausencia.

Las obras del Autódromo estarán terminadas cuando Buenos Aires estrene el título de Capital Mundial del Deporte 2027.

La transformación del circuito apunta además a ampliar sus usos. El objetivo es que pueda recibir carreras locales e internacionales, pero también recitales, congresos profesionales y maratones, además de convertirse en un espacio vinculado al entretenimiento, el turismo y el desarrollo económico.

El impacto económico que busca Buenos Aires

La apuesta también tiene una dimensión económica. Según los datos incluidos en el proyecto, una carrera de Fórmula 1 genera en promedio un impacto de US$150 millones en turismo, hotelería y gastronomía.

La expectativa es que el Gran Premio de MotoGP previsto para abril de 2027 produzca un movimiento similar durante los tres días de competencia.

La visita de Ben Sulayem a Buenos Aires se produjo en el marco del Congreso Americano FIA 2026. Antes de asumir la presidencia de la federación, el dirigente emiratí tuvo una trayectoria como piloto profesional de rally y se convirtió en una de las figuras destacadas del automovilismo de Medio Oriente.