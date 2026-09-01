El HCD de Tigre aprobó por unanimidad declarar al distrito Ciudad del Ajedrez

El HCD de Tigre aprobó por unanimidad la declaración y puso en valor el crecimiento de la enseñanza del ajedrez, que ya alcanza a más de 13.000 estudiantes.

El Honorable Concejo Deliberante de Tigre aprobó por unanimidad el proyecto que reconoce al distrito como Ciudad del Ajedrez, una declaración que pone en valor el crecimiento de la disciplina en escuelas, bibliotecas, centros deportivos y clubes de barrio.

La iniciativa destaca una política que comenzó a desarrollarse en 2021 con la creación de la Escuela Municipal de Ajedrez, impulsada durante la gestión de Julio Zamora. Desde entonces, la propuesta se extendió a distintos espacios del distrito.

Actualmente, más de 13.000 alumnos de escuelas públicas participan de actividades vinculadas al ajedrez. La enseñanza está a cargo de más de 25 profesores, que llevan la disciplina a establecimientos educativos, bibliotecas, centros deportivos y clubes de barrio.

El crecimiento de la actividad también tuvo una expresión reciente en el primer torneo interescolar de ajedrez, que reunió a más de 300 estudiantes.

La declaración aprobada por el HCD de Tigre reconoce así el desarrollo alcanzado por una disciplina que forma parte de distintas propuestas educativas y comunitarias del distrito.