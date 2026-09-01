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San Isidro

San Isidro capacitó a más de 2.600 chicos en reciclaje, energía y cuidado del agua

San Isidro capacitó a más de 2.600 chicos en reciclaje, energía y cuidado del agua
El programa Ecoescuelas lleva talleres a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, con actividades sobre reciclaje, compostaje, agua, energía y cambio climático.

Más de 2.600 alumnos de escuelas de San Isidro participaron de los talleres de Ecoescuelas, el programa municipal que busca incorporar conocimientos y prácticas vinculadas al cuidado del ambiente desde las instituciones educativas.


La propuesta alcanza a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario y trabaja sobre problemáticas ambientales que tienen impacto tanto a nivel global como en la comunidad local.


Reciclaje, compostaje y cuidado del agua


Los encuentros abordan distintas cuestiones relacionadas con la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, entre ellas el reciclaje y el compostaje.


También se trabaja sobre el uso responsable del agua, su conservación y valoración, además de contenidos relacionados con el cambio climático, la energía y el calentamiento global.


A partir de estas actividades, Ecoescuelas busca que los estudiantes puedan reflexionar sobre los problemas ambientales y adquirir herramientas para incorporar prácticas sustentables en su vida cotidiana.


Los alumnos como multiplicadores ambientales


Uno de los objetivos del programa es que los chicos puedan trasladar lo aprendido más allá del aula y compartir esos conocimientos en sus hogares y otros espacios de la comunidad.


De esta manera, el Municipio apunta a fortalecer la participación de los estudiantes y su rol como multiplicadores ambientales, tanto dentro de las escuelas como fuera de ellas.


Las instituciones educativas interesadas en participar pueden comunicarse con el Municipio a través del correo ambiente@sanisidro.gob.ar.

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