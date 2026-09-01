Callejero Fino, más complicado: la Justicia ordenó que siga detenido tras el arresto en Tigre

La Justicia hizo lugar al pedido del fiscal Cosme Iribarren y dispuso que el cantante de RKT permanezca detenido. También ordenó secuestrar y abrir su celular, mientras la investigación avanza por la portación de una pistola Glock calibre .40.

La Justicia ordenó que Callejero Fino permanezca detenido luego de hacer lugar al pedido del fiscal Cosme Iribarren, quien agravó la imputación en su contra por la portación ilegal de un arma. El cantante de RKT había sido arrestado el domingo en Villa La Ñata, Tigre, durante un control vehicular.

La resolución también dispuso el secuestro y la apertura del teléfono celular del músico, una medida que la fiscalía considera relevante para determinar si existen elementos que aporten a la investigación.

El procedimiento se produjo cuando efectivos de la Policía Bonaerense detectaron que la Volkswagen Amarok V6 en la que circulaba Alvarenga no tenía patentes. El vehículo fue interceptado en el cruce de Italia y Ruta 27.

Durante la requisa, los agentes encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada. También fue detenida la persona que acompañaba al cantante.

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La imputación y los argumentos de la Justicia

En un primer momento, la causa había sido caratulada como tenencia ilegal de arma de guerra. Sin embargo, al momento de la indagatoria, el fiscal Iribarren agravó la imputación a portación ilegal, delito que contempla una pena mínima de tres años de prisión ante una eventual condena.

La decisión de mantenerlo detenido se sustentó en los “indicios fuertes” presentados por la fiscalía. El fallo también contempló la existencia de una condena previa y consideró que podrían existir riesgos procesales vinculados con una eventual fuga o con el posible entorpecimiento de la investigación.

Al momento de ser interceptado, Callejero Fino había explicado a los policías que se dirigía al cumpleaños del cantante J Rei.

Según fuentes del caso, cuando advirtió que iba a ser detenido, el músico manifestó: “Me quiero matar”.

Horas después, cuyo verdadero nombre es Natanael Alvarenga, declaró ante el fiscal y negó que el arma encontrada en la camioneta fuera de su propiedad. Tras la indagatoria, volvió a quedar alojado en una comisaría bonaerense.

La condena que ahora pesa en la causa

Uno de los elementos considerados por la fiscalía es que Alvarenga ya había sido condenado por robo a mano armada seis años atrás.

Ese antecedente fue tenido en cuenta al evaluar su situación procesal. Según una alta fuente judicial citada en la causa: “En caso de condena, sería un reincidente”.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 4° de Benavídez, dependiente de la Superintendencia AMBA Norte I de la Policía Bonaerense.

Por su parte, la productora Wesaisons, vinculada a Callejero Fino y a otros artistas de la escena urbana, difundió un comunicado sobre la situación. Allí sostuvo que Alvarenga se encuentra “atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones” ante las autoridades.