Callejero Fino fue detenido en Tigre con un arma y una camioneta sin patente

El cantante fue interceptado en Villa La Ñata luego de que detectaran una Volkswagen Amarok sin patente. En el vehículo encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada.

La detención de Callejero Fino en Villa La Ñata, partido de Tigre, puso en duda los compromisos inmediatos del cantante, que tenía previsto presentarse este domingo en el Movistar Arena y una gira por Europa para septiembre. El artista fue interceptado cuando circulaba en una Volkswagen Amarok sin patente y, durante el procedimiento, encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada.

El operativo se inició después de que las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) detectaran el vehículo sin identificación. El sistema de videovigilancia permitió realizar un seguimiento hasta que el rodado fue interceptado en el cruce de Avenida Benavídez e Italia.

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Personal del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires requisaron la camioneta y encontraron el arma en su interior. Tanto el cantante, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, de 31 años, como el joven de 27 años que lo acompañaba fueron detenidos.

Según se conoció, Alvarenga les explicó a los agentes que se dirigía al cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra, en una quinta de la zona. Su reacción durante el procedimiento quedó registrada: “Me quiero matar”.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, encabezada por el fiscal Cosme Iribarren. Ambos detenidos fueron imputados por tenencia ilegal de arma de guerra, mientras que la pistola y la camioneta quedaron incautadas.

Qué puede pasar con los próximos shows de Callejero Fino

La situación judicial se produjo después de que el cantante se presentara la noche anterior en el Movistar Arena para el show de Arcángel. Para este domingo tenía previsto volver a ese escenario, aunque la realización del espectáculo quedó en duda a partir de su detención.

Además, para septiembre tenía programada una gira por Europa, con presentaciones en Italia y España. El recorrido tenía fechas previstas en Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, Bergamo y Mallorca, con inicio el 17 de septiembre.

Para octubre, en tanto, tenía confirmada una presentación en el complejo C Art Media, en Chacarita.

La causa tiene al cantante imputado por tenencia ilegal de arma de guerra. Se espera que sea indagado durante la jornada del lunes.

Quién es Callejero Fino

Callejero Fino comenzó a ganar popularidad en octubre de 2021 con Pa Tra RKT, canción que alcanzó un millón de reproducciones en una semana y actualmente supera los 100 millones de visualizaciones.

Luego llegaron colaboraciones con L-Gante, Ecko, Kaleb Di Masi, Homer el Mero Mero, Papichamp, John C y Fili Wey. En mayo de 2022 lanzó junto a J Rei el tema Tu Turrito, que llegó al primer puesto de Spotify en Argentina y Paraguay y se convirtió en el sencillo más visto de ese año en el país.

Ese mismo año agotó su primer Luna Park, donde además le pidió casamiento a Jessica Belén, madre de su hijo.

En 2023 presentó En la intimidad junto a Emilia Mernes, producida por Big One. La canción llegó al primer puesto del Argentina Hot 100 y el CUD, y alcanzó el puesto 171 del Global 200 de Billboard.

Ese año también realizó su primer show en el Movistar Arena con localidades agotadas y anunció que había terminado de cumplir su condena.

Su exposición televisiva llegó en 2024, cuando participó de Bake Off Famosos, el programa de Telefe conducido por Wanda Nara. Sus compañeros lo apodaron “Pastelero Fino” y fue uno de los favoritos del ciclo, aunque abandonó el programa por compromisos laborales.

De una condena por robo a la música

Alvarenga nació el 7 de febrero de 1995 y creció entre Recoleta y San Telmo. Sus padres, Inocencia Correa y Crecencio Muñoz, son oriundos de Paraguay.

Durante su adolescencia jugó en las inferiores de Boca Juniors hasta los 15 años. Después dejó el fútbol y comenzó a participar en batallas de freestyle en plazas del Gran Buenos Aires.

A los 20 años fue condenado a seis años de prisión por robo. Cumplió cinco meses en un penal y el resto de la condena bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica.

En una entrevista en PH Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, recordó aquella etapa: “Terminé preso por estar en un lugar donde no tenía que estar y con gente con la que no tenía que estar. Los que me acompañaban están presos o muertos”.

Durante el arresto domiciliario comenzó a desarrollar buena parte de su carrera musical. Debido a las restricciones de la tobillera, hizo freestyle, escribió canciones, realizó transmisiones en vivo y organizó encuentros musicales en el patio de su casa, conocidos como las “Juntadas Callejeras”.