Vicente López inauguró el primer patio adaptado Joy of moving en Argentina

El Jardín de Infantes Municipal N°8 incorporó un espacio diseñado para reducir los estímulos visuales y favorecer una experiencia lúdica, accesible e inclusiva. La iniciativa fue desarrollada por Vicente López y Ferrero Argentina a través del programa Joy of moving.

Vicente López inauguró en el Jardín de Infantes Municipal N°8 de La Lucila el primer patio adaptado Joy of moving de Argentina, una propuesta desarrollada junto a Ferrero Argentina para generar un espacio de juego accesible e inclusivo.

El nuevo patio fue diseñado para que los chicos puedan participar de las actividades en igualdad de condiciones. Los juegos fueron construidos con caucho reciclado e incorporan colores neutros para disminuir el estímulo visual y evitar la sobreexposición durante la experiencia lúdica.

La intervención forma parte del trabajo que Vicente López y Ferrero desarrollan en el distrito desde 2014, cuando el programa Joy of moving llegó a la Argentina.

Un espacio pensado para aprender jugando

Además de la renovación del patio, en el Jardín Municipal N°8 se realizaron capacitaciones teórico-prácticas y se entregaron materiales deportivos para que los alumnos puedan continuar realizando los juegos propuestos por el método Joy of moving.

El programa trabaja sobre cuatro pilares: aptitud física, coordinación motora, función cognitiva y creatividad y habilidades. Su objetivo es acercar a niños y familias la actividad física y una vida activa.

Joy of moving es el programa de Responsabilidad Social Empresaria de Ferrero. Fue creado en 2005 y actualmente tiene presencia en 30 países.

Una experiencia que se suma a otras instituciones

La iniciativa del Jardín N°8 se incorpora a otras acciones realizadas por Vicente López y Ferrero en instituciones educativas del distrito.

Entre ellas se encuentran las escuelas primarias municipales Manuel Dorrego y Emma Pérez Ferreira, el Jardín de Infantes N°6 y la reciente Plaza Activa en la Plaza de los Inmigrantes, donde participaron alumnos de las escuelas primarias N°1 y N°15.

En paralelo, el municipio lleva adelante intervenciones en plazas y espacios públicos que incluyen la renovación de senderos, canteros, sectores de juego y equipamiento urbano. Según se informó, durante los últimos años se incorporaron más de 20 espacios verdes y plazas.

De la jornada participaron Marianela Giovannini, coordinadora pedagógica, y Belén Alonso, directora de Responsabilidad Social, en representación del Municipio; y Inés Kracht, gerente de Asuntos Institucionales Cono Sur de Ferrero.