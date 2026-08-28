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Vicente López

Vicente López inauguró el primer patio adaptado Joy of moving en Argentina

Vicente López inauguró el primer patio adaptado Joy of moving en Argentina
El Jardín de Infantes Municipal N°8 incorporó un espacio diseñado para reducir los estímulos visuales y favorecer una experiencia lúdica, accesible e inclusiva. La iniciativa fue desarrollada por Vicente López y Ferrero Argentina a través del programa Joy of moving.

Vicente López inauguró en el Jardín de Infantes Municipal N°8 de La Lucila el primer patio adaptado Joy of moving de Argentina, una propuesta desarrollada junto a Ferrero Argentina para generar un espacio de juego accesible e inclusivo.


El nuevo patio fue diseñado para que los chicos puedan participar de las actividades en igualdad de condiciones. Los juegos fueron construidos con caucho reciclado e incorporan colores neutros para disminuir el estímulo visual y evitar la sobreexposición durante la experiencia lúdica.


La intervención forma parte del trabajo que Vicente López y Ferrero desarrollan en el distrito desde 2014, cuando el programa Joy of moving llegó a la Argentina.


Un espacio pensado para aprender jugando


Además de la renovación del patio, en el Jardín Municipal N°8 se realizaron capacitaciones teórico-prácticas y se entregaron materiales deportivos para que los alumnos puedan continuar realizando los juegos propuestos por el método Joy of moving.


El programa trabaja sobre cuatro pilares: aptitud física, coordinación motora, función cognitiva y creatividad y habilidades. Su objetivo es acercar a niños y familias la actividad física y una vida activa.


Joy of moving es el programa de Responsabilidad Social Empresaria de Ferrero. Fue creado en 2005 y actualmente tiene presencia en 30 países.


Una experiencia que se suma a otras instituciones


La iniciativa del Jardín N°8 se incorpora a otras acciones realizadas por Vicente López y Ferrero en instituciones educativas del distrito.


Entre ellas se encuentran las escuelas primarias municipales Manuel Dorrego y Emma Pérez Ferreira, el Jardín de Infantes N°6 y la reciente Plaza Activa en la Plaza de los Inmigrantes, donde participaron alumnos de las escuelas primarias N°1 y N°15.


En paralelo, el municipio lleva adelante intervenciones en plazas y espacios públicos que incluyen la renovación de senderos, canteros, sectores de juego y equipamiento urbano. Según se informó, durante los últimos años se incorporaron más de 20 espacios verdes y plazas.


De la jornada participaron Marianela Giovannini, coordinadora pedagógica, y Belén Alonso, directora de Responsabilidad Social, en representación del Municipio; y Inés Kracht, gerente de Asuntos Institucionales Cono Sur de Ferrero.

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