Septiembre llega con aumentos: cuánto subirán prepagas, transporte, peajes y colegios

Septiembre comenzará con incrementos en medicina prepaga, colectivos, subte, trenes, peajes y colegios privados. Agua, luz y gas todavía esperan conocer sus nuevos porcentajes de actualización.

Septiembre comenzará con una nueva tanda de aumentos que impactará en varios gastos habituales de los hogares. Desde el próximo mes subirán las cuotas de las medicinas prepagas, los boletos de colectivos, subte y trenes del AMBA, los peajes de las autopistas porteñas y las cuotas de los colegios privados.

Los incrementos toman como referencia, entre otros factores, la inflación de julio, que fue del 2,1%, aunque los porcentajes serán diferentes según el servicio. Además, todavía resta conocer cuánto aumentarán el agua, la electricidad y el gas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Prepagas: aumentos de hasta 3,11%

Las cuotas de la medicina prepaga tendrán en septiembre ajustes de entre 1,9% y 3,11%, según la empresa y el plan contratado.

Entre los incrementos informados, Swiss Medical aplicará una suba del 2,2%, mientras que Omint aumentará sus planes un 2,6%.

En OSDE, las variaciones dependerán del plan y se ubicarán entre el 2,1% y el 2,3%. Galeno tendrá un incremento del 2,3%, mientras que los planes del Hospital Alemán también se actualizarán un 2,3%.

En el Hospital Italiano, en tanto, el aumento informado será del 2,1%.

Transporte: cuánto costarán colectivos, subte y trenes

El transporte público del AMBA tendrá varios cambios tarifarios durante septiembre. Los porcentajes serán diferentes de acuerdo con la jurisdicción y el medio de transporte.

En los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, el incremento será del 4,1%. El boleto para viajes de hasta tres kilómetros pasará a $887,99; entre tres y seis kilómetros costará $986,70; entre seis y 12 kilómetros, $1.062,70; y para recorridos superiores a 12 kilómetros llegará a $1.138,77.

En los colectivos de la provincia de Buenos Aires, el aumento será del 4,3%. Las tarifas quedarán en $1.158,97 para recorridos de hasta tres kilómetros; $1.303,83 para distancias de entre tres y seis kilómetros; $1.448,71 entre seis y 12 kilómetros; $1.738,45 entre 12 y 27 kilómetros; y $2.043,84 para viajes superiores a 27 kilómetros.

El subte porteño tendrá una actualización del 4% y el pasaje pasará a costar $1.753.

En los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur, el boleto mínimo quedará en $480.

Peajes: nuevas tarifas en las autopistas porteñas

Los peajes de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires también aumentarán en septiembre. La actualización promedio será del 4%, con tarifas que variarán de acuerdo con la autopista, el horario y el tipo de vehículo.

Para los vehículos livianos de dos ejes que circulen por las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, el peaje será de $4.707,81 en horario normal y de $6.671,74 durante la hora pico.

En las autopistas Illia, Sarmiento y Salguero, los vehículos livianos pagarán $1.961,39 en horario normal y $2.773,69 en hora pico.

El peaje de Alberti tendrá una tarifa de $1.490,92 en horario normal y de $1.882,96 durante la hora pico.

Para los vehículos livianos que utilicen el Paseo del Bajo, el nuevo valor será de $10.416,61.

Colegios privados: diferencias entre Ciudad y Provincia

Las cuotas de los colegios privados también tendrán aumentos desde septiembre. La actualización será diferente entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

En territorio porteño, el incremento autorizado será del 4,2%, mientras que en la provincia bonaerense llegará al 2,5%.

Los nuevos porcentajes se aplicarán sobre los valores que deberán afrontar las familias alcanzadas por las modificaciones.

Agua, luz y gas todavía esperan definición

Entre los gastos que todavía no tienen un porcentaje de aumento confirmado para septiembre se encuentran las tarifas de agua, electricidad y gas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Los nuevos valores de estos tres servicios aún no fueron informados, por lo que el esquema definitivo de aumentos para el próximo mes todavía no está completo.