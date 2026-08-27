San Fernando Gamers: habrá videojuegos, e-sports y torneos gratis este fin de semana

El evento se realizará sábado y domingo en el Microestadio del Polideportivo N°2. Habrá computadoras, consolas, simuladores, realidad virtual y competencias de distintos videojuegos.

San Fernando tendrá este fin de semana su primer evento dedicado a los videojuegos y los e-sports. “San Fernando Gamers” se realizará el sábado 29 y domingo 30 de agosto, de 11 a 19, en el Microestadio del Polideportivo N°2, con entrada gratuita para los vecinos del distrito.

La propuesta reunirá competencias, espacios de juego y distintas experiencias vinculadas al gaming. Entre las principales atracciones habrá más de 40 computadoras, consolas PlayStation, simuladores de Fórmula 1 y equipos de realidad virtual.

Torneos, consolas y simuladores

Durante las dos jornadas se podrán disputar torneos y participar de competencias libres de FIFA 26, Free Fire, Counter Strike, Fórmula 1, League of Legends, Roblox, Minecraft y Clash Royale, entre otros videojuegos.

El espacio contará además con cuatro consolas retro/arcade, cinco simuladores de F1 y cuatro cascos de realidad virtual. También habrá un sector destinado a juegos móviles, en el que los participantes podrán utilizar sus propios celulares.

La jornada incluirá la participación de DJs invitados y un stream en vivo.

Cómo participar de San Fernando Gamers

El evento es organizado por la Secretaría de Deportes del Municipio de San Fernando y se desarrollará en el Microestadio del Polideportivo N°2, ubicado sobre Ruta 202 entre Pueyrredón y Balcarce.

La entrada será gratuita, aunque para acceder será necesario presentar el DNI con domicilio en San Fernando de al menos una persona del grupo familiar.

Para participar de los torneos será necesario realizar una inscripción previa a través del sitio oficial del Municipio.

En las competencias se dará prioridad a los menores de entre 6 y 18 años.

Inscripción: www.sanfernando.gob.ar/gamers