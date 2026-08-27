Diputados bonaerenses sancionaron leyes sobre discapacidad y avanzaron con la Ley Ema

La Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley la adhesión a la Ley Nacional 24.901 y al Régimen Federal de Empleo Protegido. Además, dio media sanción a la Ley Ema y aprobó una nueva Ley Antidiscriminación.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires avanzó este jueves con un paquete de iniciativas vinculadas con la ampliación de derechos. Durante la sesión ordinaria del 27 de agosto, convirtió en ley la adhesión a la Ley Nacional 24.901, que establece prestaciones básicas para personas con discapacidad, y dio media sanción a la denominada Ley Ema, que busca prevenir y abordar situaciones de violencia digital entre estudiantes.

La jornada también incluyó la sanción de la adhesión al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad y la aprobación de un proyecto que establece el principio de no discriminación en territorio bonaerense.

Prestaciones y empleo para personas con discapacidad

El proyecto de adhesión a la Ley Nacional 24.901 había sido impulsado en el Senado bonaerense por el senador Emmanuel Santalla. La norma establece la incorporación de la provincia al sistema nacional de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral para personas con discapacidad.

El objetivo es garantizar acciones de prevención, asistencia, promoción y protección de los derechos contemplados por la legislación nacional, con una cobertura integral.

Durante el tratamiento, la diputada Margarita Recalde destacó el alcance de la medida: “Todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que tengan algún tipo de discapacidad deberían acceder a las mismas prestaciones básicas, tengan o no tengan obra social o prepaga.”

En la misma sesión, Diputados convirtió en ley la adhesión al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad, establecido por la Ley Nacional 26.816.

Media sanción para la Ley Ema

Otro de los proyectos que avanzó fue la denominada Ley Ema, impulsada por la diputada Mayra Mendoza. La iniciativa busca garantizar el derecho de los estudiantes del sistema educativo provincial a una convivencia digital segura y establece herramientas para la prevención, detección y abordaje integral de la violencia digital en todos los niveles y modalidades.

El proyecto también contempla el uso responsable de las tecnologías y la protección de la privacidad y la integridad personal.

La iniciativa lleva el nombre de Ema, una adolescente de la provincia de Buenos Aires que murió por suicidio luego de la difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento en la escuela a la que asistía. Desde entonces, su familia impulsa herramientas de prevención y concientización frente a la violencia digital.

Durante el debate, Mendoza sostuvo: “Estamos hoy tratando esta ley para que en cualquier situación en la que una persona viva violencia digital haya un marco y herramientas que permitan prevenir una situación como la que llegó Ema.”

Una nueva Ley Antidiscriminación

La Cámara también aprobó el proyecto que promueve y garantiza el principio de no discriminación en la provincia de Buenos Aires.

El autor de la iniciativa, el diputado Alexis Guerrera, sostuvo: “Tener en la provincia de Buenos Aires una Ley Antidiscriminación también les va a permitir a todos aquellos que se sienten vulnerados tener una opción por donde transitar, por donde ejercer aquel derecho que entiende que se le está siendo vulnerado”.

En el mismo sentido, la diputada Sofía Vanelli afirmó: “Con esta iniciativa legislativa, la provincia de Buenos Aires da un paso más en buscar erradicar la discriminación y proteger a los grupos minoritarios, pero también a las identidades que tienen raigambre colectiva en nuestra provincia y en nuestro país”.

Críticas por el proyecto de “Falsas Denuncias”

Durante la sesión, desde el bloque Unión por la Patria cuestionaron que no se haya tratado un proyecto de repudio a la iniciativa denominada de “Falsas Denuncias”, que se encuentra en tratamiento en el Congreso Nacional por iniciativa de La Libertad Avanza.

La diputada Ayelén Rasquetti planteó su posición sobre las consecuencias que, según sostuvo, podría generar ese proyecto: “Cuando una mujer o un testigo tienen miedo de declarar, cuando una médica tiene miedo de denunciar porque se pregunta si va a ir presa ella por falsa denuncia al no tener suficientes pruebas para demostrar la agresión, la violación o el asesinato, hay un único ganador y es el victimario”.

Reconocimiento a Luis Rolando “El Flaco” Lata

Por otra parte, Diputados convirtió en ley la declaración de Luis Rolando “El Flaco” Lata como Ciudadano Ilustre post mortem de la provincia de Buenos Aires.

Lata fue secretario legislativo de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires e histórico militante del peronismo de La Matanza.

El diputado matancero José Galván destacó su trayectoria: “Luis ha sido, para todos los que militamos en el peronismo de La Matanza, un compañero de los imprescindibles. Nunca nunca jamás ha renunciado y fue consecuente con las enseñanzas del General Juan Domingo Perón y de la compañera Eva Perón.”

También se refirió a Lata el presidente del bloque peronista y vecino de La Matanza, Facundo Tignanelli, quien expresó: “El Flaco Lata, para los compañeros y compañeras de mi generación, fue determinante y fundamental para creer que la política vale la pena y es posible utilizarla como una herramienta de transformación para los sectores más humildes de nuestra patria”.