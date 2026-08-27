San Isidro y la Provincia refuerzan el operativo de seguridad con una base permanente de la UTOI

La nueva instalación policial funcionará como base operativa permanente para los efectivos asignados al distrito y permitirá reforzar los patrullajes y controles en La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano.

San Isidro incorporó una base permanente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), que permitirá sostener el despliegue de 100 efectivos policiales en el distrito y reforzar las tareas preventivas en La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano.

La nueva instalación fue inaugurada este jueves durante un acto del que participaron el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, junto a funcionarios municipales y autoridades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La base fue equipada por el Municipio y está destinada a que los efectivos puedan permanecer en el lugar entre los distintos procedimientos, con espacios de descanso y sectores operativos que permiten sostener una presencia continua en el territorio.

Patrullajes y controles coordinados

La UTOI trabajará de manera articulada con las Brigadas Especiales de la Patrulla Municipal, que aportan conocimiento de las zonas donde se concentra el despliegue.

El esquema contempla patrullajes, controles y procedimientos preventivos, tanto dinámicos como estáticos. La planificación se actualiza semanalmente a partir de las problemáticas detectadas y de los mapas del delito de cada zona.

Con esa información se establecen los puntos y horarios de los operativos de saturación y prevención, con especial atención a los delitos contra la propiedad.

El trabajo es coordinado por la Secretaría de Seguridad de San Isidro junto con el Ministerio de Seguridad bonaerense, la Policía provincial y el Ministerio Público Fiscal.

“La nueva base permite sostener la presencia de los efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y fortalecer el trabajo conjunto con las Brigadas Especiales de la Patrulla Municipal. Los equipos trabajan coordinadamente para reforzar la seguridad en La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano. Seguimos construyendo un San Isidro Seguro”, aseguró Lanús.

Más de 4.400 identificaciones en La Cava

Según datos del Municipio, desde enero hasta la actualidad fueron detenidas 111 personas en La Cava. En ese mismo período se realizaron más de 4.400 identificaciones de ciudadanos y más de 1.500 controles vehiculares.

Durante los procedimientos también se secuestraron armas de fuego de distintos calibres y municiones, además de cantidades de clorhidrato de cocaína y marihuana.

La nueva base apunta a consolidar la presencia policial en los barrios incluidos en el esquema y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que requieran una intervención inmediata.

Una base equipada por el Municipio

La instalación fue acondicionada con recursos municipales. Los trabajos incluyeron la construcción y adecuación de cuartos, vestuarios, baños, cocina, espacios de descanso y recreación y sectores destinados a las tareas cotidianas de los agentes.

La decisión de establecer una base permanente busca darle continuidad al trabajo conjunto entre la Policía bonaerense y las fuerzas municipales y adaptar el despliegue a las necesidades detectadas en cada zona.

La apertura forma parte además de la política de inversión en seguridad del Municipio. Según se informó, San Isidro destina el 10% de su presupuesto al área, con recursos destinados a prevención, presencia territorial, equipamiento, infraestructura y capacidad operativa.