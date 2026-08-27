Tigre suma maquinaria y móviles para reforzar la limpieza y prevenir problemas con los desagües

La incorporación incluye 2 camiones almeja, 2 desobstructores, 5 compactadores, 3 bateas y 2 camionetas. Las unidades serán utilizadas para limpieza, recolección, mantenimiento y desobstrucción en distintos puntos del distrito.

Tigre incorporó nuevos vehículos y maquinaria para reforzar las tareas de limpieza, recolección de residuos, mantenimiento y desobstrucción de desagües en distintos puntos del distrito. La presentación estuvo a cargo del intendente Julio Zamora en el playón de la estación de trenes del centro de la ciudad.

La nueva dotación está integrada por 2 camiones almeja, 2 desobstructores, 5 compactadores, 3 bateas y 2 camionetas que serán destinadas a las delegaciones municipales.

Con estas incorporaciones, la flota de Servicios Públicos queda conformada por 10 camiones almeja, 4 desobstructores, 19 compactadores y 9 bateas, además de las nuevas camionetas para fortalecer el trabajo cotidiano en las localidades.

Más equipos para limpieza y desagües

Durante la presentación, Zamora destacó que la ampliación de la flota apunta principalmente a sostener las tareas de limpieza y recolección.

“Estamos incrementando la cantidad de maquinaria que tenemos para el servicio de limpieza, fundamentalmente en nuestro distrito. Se trata de tres bateas que, junto con las 14 que ya tenemos en funcionamiento, permiten trasladar un total de 8.000 kg de basura por mes al CEAMSE. Esto habla de todo el esfuerzo del Municipio para lograr que los residuos estén donde corresponde”, señaló.

Los nuevos compactadores serán utilizados principalmente en los centros comerciales, mientras que los camiones almeja y los desobstructores estarán destinados a las tareas vinculadas con el mantenimiento y limpieza de los desagües.

Zamora también vinculó la incorporación de estos equipos con la necesidad de contar con mayor capacidad operativa frente a los pronósticos meteorológicos.

“También compramos cinco compactadores que se suman a los que ya tenemos para recorrer los centros comerciales, de manera que estén continuamente atendidos y limpios. A esto se agregan dos camiones almeja y dos desobstructores. Todo esto implica una inversión en algo muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la probable intensidad que se prevé en los futuros pronósticos meteorológicos. Buscamos tener a Tigre con los desagües limpios, con la basura en su lugar y trabajando siempre por una mejor comunidad”, afirmó el intendente.

Refuerzo para las delegaciones municipales

Las 2 camionetas incorporadas serán asignadas a las delegaciones municipales para fortalecer las tareas que se realizan diariamente en cada localidad.

En paralelo, las nuevas bateas permitirán ampliar la capacidad existente para el traslado de residuos al CEAMSE y su correspondiente disposición final.

El nuevo equipamiento permitirá reforzar la atención de los centros comerciales, las tareas de limpieza y recolección y los trabajos de desobstrucción, con una mayor disponibilidad de unidades para intervenir en distintos puntos del distrito.