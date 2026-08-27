Villa Ballester: detuvieron a un hombre acusado de matar a puñaladas a su vecino

El crimen ocurrió en una vivienda de la calle Profesor Simons al 1300. La víctima tenía 67 años y el acusado, que habría sufrido heridas durante el episodio, permanece internado.

Un hombre de 67 años fue asesinado a puñaladas este jueves en una vivienda de Villa Ballester, partido de San Martín, y por el crimen fue detenido su vecino, de 45 años, quien habría intentado quitarse la vida después del ataque.

La víctima fue identificada como Roque Ramón Vivas. El acusado es Diego Damián Seguiem, quien permanece internado debido a las heridas que presentaba cuando fue aprehendido.

El operativo tras el alerta de los vecinos

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Profesor Simons al 1300. La intervención policial comenzó después de que vecinos de la zona alertaran sobre gritos y ruidos compatibles con una pelea.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Segunda de San Martín ingresaron a la vivienda y encontraron el cuerpo de Vivas en una de las habitaciones.

Mientras se desarrollaba el operativo, los policías observaron que el sospechoso había escapado por los techos. Se inició entonces una persecución que terminó a pocos metros del lugar del homicidio, en el domicilio del acusado.

Seguiem presentaba varias lesiones compatibles con un arma blanca y, según fuentes policiales, habría intentado quitarse la vida antes de ser detenido.

El acusado quedó internado

Debido a la gravedad de las heridas, el hombre fue trasladado a un hospital local. Allí se constató que tenía varios cortes profundos en el cuello y los brazos, además de un traumatismo importante en el cráneo.

En el domicilio del acusado, los investigadores secuestraron una cuchilla tipo carnicero que habría sido utilizada durante el ataque.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 7 de San Martín, que caratuló el expediente como homicidio y busca determinar cómo se produjo el enfrentamiento.

La principal hipótesis apunta a que el episodio se habría originado en un conflicto previo entre la víctima y el acusado. Los investigadores, por el momento, descartaron la posibilidad de un robo, ya que no encontraron accesos forzados ni detectaron objetos faltantes.