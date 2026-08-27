Marcelo Corazza fue absuelto en la causa por abuso, corrupción de menores y trata

El ex ganador de Gran Hermano quedó desvinculado de las acusaciones tras el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3. Corazza, vecino de Tigre, había recibido un fuerte respaldo de los vecinos cuando ganó el reality.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 absolvió a Marcelo Corazza en la causa en la que estaba acusado de abuso sexual infantil, corrupción de menores y trata de personas. El fallo determinó que los delitos que se le imputaban estaban prescriptos o no contaban con pruebas suficientes.

La decisión también modificó las condiciones que pesaban sobre el ex ganador de Gran Hermano durante el proceso. Los jueces ordenaron quitarle la tobillera electrónica, levantaron la prohibición para salir del país y dejaron sin efecto el embargo de sus bienes.

El tribunal estuvo integrado por Javier Feliciano Ríos, Andrés Fabián Basso y Fernando Marcelo Machado Pelloni. Los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer el 22 de octubre.

Corazza es vecino de Tigre y su figura tiene un vínculo particular con el distrito desde su participación en Gran Hermano. Cuando ganó el reality, recibió un fuerte respaldo de los vecinos, antes de que años más tarde quedara involucrado en la causa que ahora terminó con su absolución.

Condenas para otros dos acusados

Mientras Corazza fue absuelto, Francisco Angelotti fue condenado a 22 años de prisión. En la acusación había sido señalado como líder de la organización y el tribunal lo condenó por los delitos de trata de personas agravada, abuso sexual con acceso carnal, promoción de la corrupción de menores y tenencia de representaciones de abuso infantil contra al menos cuatro víctimas identificadas en la causa.

Raúl Mermet, otro de los imputados, recibió una pena de 10 años de prisión tras ser considerado partícipe necesario del delito de trata de personas agravada respecto de una de las víctimas.

La resolución estableció además que Angelotti y Mermet deberán pagar una reparación económica equivalente a veinte salarios mínimos vitales y móviles cada uno a las víctimas por los hechos por los que fueron condenados.

En tanto, Leandro Aguiar y Andrés Charpenet fueron absueltos y se dispuso su inmediata libertad.

El TOC 3 también absolvió a todos los imputados del delito de asociación ilícita, una acusación que había sido impulsada durante el proceso por la querella.

Una investigación iniciada en 2022

La causa comenzó a partir de una denuncia presentada en octubre de 2022 y de la posterior investigación de la fiscalía especializada en trata de personas (PROTEX).

Los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano habían sostenido en la acusación que los imputados integraban una estructura destinada a captar adolescentes varones mediante engaños, con el objetivo de someterlos a prácticas sexuales con adultos.

Según la hipótesis fiscal, los hechos investigados habrían ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones, entre 1999 y marzo de 2023.

La acusación atribuía a Angelotti el supuesto liderazgo de la organización y señalaba que habría utilizado distintas estrategias para reclutar menores. Según los fiscales, buscaba ganarse su respeto, admiración y confianza para luego dominar su voluntad y someterlos a actos sexuales.

La causa se originó a partir de la declaración de una víctima ante la PROTEX, lo que derivó primero en la intervención de la Justicia ordinaria y posteriormente de la Justicia Federal.

En sus presentaciones, los fiscales habían sostenido que “esas conductas tuvieron su génesis en el año 1999 y continuaron ininterrumpidamente hasta la actualidad, con una fluida rotación y constante incorporación de nuevas víctimas y de algunos victimarios, pero con absoluta coincidencia en su modalidad”.

Qué había dicho Marcelo Corazza

Antes del juicio oral, Marcelo Corazza había rechazado las acusaciones y sostenido públicamente su inocencia.

“Soy inocente”, había manifestado al ser consultado sobre la causa.

También había explicado su postura frente al proceso: “No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. Yo no me defendí nunca hasta ahora”.

En aquella oportunidad, había señalado que su objetivo era ser escuchado “donde me tengo que defender, que es en la Justicia” y expresó su deseo de que “termine todo este mal momento ya”.

Con el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3, Corazza quedó absuelto de las acusaciones por las que llegó a juicio y se levantaron las medidas restrictivas que pesaban sobre él.