San Isidro alcanzó las 1.000 habilitaciones comerciales online con un trámite sin costo

El Municipio de San Isidro digitalizó el trámite de habilitación y eliminó la tasa comercial. El sistema permite gestionar la apertura desde internet y establece distintos plazos según el tipo de actividad.

San Isidro alcanzó las 1.000 habilitaciones comerciales online mediante un sistema que permite realizar el trámite de manera digital y sin pagar la tasa de habilitación. El Municipio sostiene que la modalidad busca reducir tiempos y costos para quienes quieren abrir un negocio en el distrito.

El comercio que marcó el hito fue Moonscakes, una panadería ubicada en Avenida Sucre 1869 y a cargo de Pablo Andrés Luna. El intendente Ramón Lanús visitó el local, que se convirtió simbólicamente en el número 1.000 en completar el proceso bajo esta modalidad.

La gestión se realiza a través del Tramitador Electrónico de San Isidro (TESI) y no requiere que el comerciante se traslade para completar la presentación. La eliminación de la tasa de habilitación también evita ese costo al momento de iniciar la actividad.



“Nosotros asumimos el compromiso de sacarle el pie de encima a los que quieren trabajar, invertir y generar empleo en San Isidro. El éxito de este sistema demuestra que cuando el Estado deja de ser un obstáculo burocrático y elimina tasas innecesarias, el comercio responde abriendo sus puertas de forma más simple”, afirmó Lanús.



El sistema también establece distintos circuitos de acuerdo con las características y el nivel de riesgo de cada actividad. De esta manera, no todos los comercios deben atravesar el mismo procedimiento.

Tres niveles según el tipo de comercio

Las actividades de menor riesgo sanitario y ambiental están comprendidas en el Nivel 1, denominado Exprés. Allí se encuentran, entre otros rubros, los locales de indumentaria, oficinas y peluquerías.

En estos casos, el comerciante presenta una declaración jurada digital a través de la plataforma y, si la documentación está completa, puede obtener la habilitación en un plazo máximo de 48 horas.

El Nivel 2, denominado con Licencia, alcanza a locales gastronómicos, gimnasios y establecimientos donde existe permanencia de público o manipulación de alimentos. El trámite demanda alrededor de 15 días e incluye una inspección técnica obligatoria previa.

El Nivel 3 está destinado exclusivamente a los casos que requieren una habilitación provincial.

Entre las actividades que acumulan mayor cantidad de habilitaciones aparecen los comercios de indumentaria, almacenes, oficinas y locales de comidas y gastronomía.

Desde el Municipio destacan además el ahorro que supone para quienes ponen en marcha un emprendimiento. “Para los que arrancamos un proyecto de cero, el hecho de que el trámite sea gratuito y digital significa un alivio financiero clave. Te ahorrás un costo importante y ese dinero lo podés poner directamente en mercadería, herramientas o en mejorar la atención al público”, explicaron emprendedores locales.

Cómo se realiza la habilitación online

El proceso comienza con una consulta de viabilidad que permite verificar digitalmente si el rubro elegido está permitido en la zona donde se pretende instalar el comercio.

Luego se carga la documentación requerida en formato PDF: DNI, contrato de alquiler o título de propiedad y los planos correspondientes.

La plataforma no genera una boleta de pago al completar el trámite, debido a la eliminación de la tasa de habilitación comercial.

Una vez otorgada la habilitación, el sistema genera un código QR que puede ser exhibido en la vidriera y reemplaza al certificado en papel.

El trámite se encuentra disponible a través del Tramitador Electrónico de San Isidro (TESI) en el sitio oficial del Municipio.