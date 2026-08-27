Colegio de Nutricionistas bonaerense: asumieron las nuevas autoridades para 2026-2030

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires formalizó la nueva conducción para el período 2026-2030 tras las elecciones realizadas en todo el territorio bonaerense.

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires inició una nueva etapa institucional con la asunción de sus autoridades para el período 2026-2030, luego de las elecciones realizadas el domingo 9 en todo el territorio bonaerense.

La nueva conducción quedó encabezada por Analía Domínguez como presidenta, acompañada por Alejandra Scarinci como secretaria y Verónica Solana como tesorera. También asumieron como vocales titulares Valeria Souto Brey y Gabriel Augusto Fantuzzi, mientras que Daiana Giuliano Meriggi ocupará una vocalía suplente.

La conducción se completa con Brenda Ferro como vicepresidenta, María Fernanda Troppiano como protesorera, María del Cielo Fernández como vocal titular y Florencia Marianela Cisilin como vocal suplente, quienes habían sido elegidas en los comicios de 2024.

Una conducción con mayor participación

Durante la asunción, Domínguez definió el perfil que busca darle a la nueva etapa del Colegio y puso el acento en la participación de los profesionales de distintos puntos de la provincia.

“Representar colegas no es ocupar un cargo, es asumir una responsabilidad que debemos construir día a día, con respeto, gestión y convicción. No venimos a cambiar un Consejo Directivo o un Tribunal de Disciplina, venimos a trabajar con más escucha, más participación y más territorio”, aseguró.

La presidenta también planteó una concepción de la representación basada en el diálogo y la construcción de acuerdos.

“Entendemos la representación como la capacidad de escuchar todas las voces, generar consensos, tejer redes y trabajar junto a otras personas para defender aquello que nos une”, agregó.

También asumió el Tribunal de Disciplina

Junto con el nuevo Consejo Directivo quedó conformado el Tribunal de Disciplina, integrado por cinco miembros titulares y cuatro suplentes.

Las titulares son María Ximena Seleme, Andrea Delledonne, María Victoria Azpiazu, Griselda Malvaso y Carla Agostina Pasardi.

En tanto, las integrantes suplentes son Claudia Greco, María Victoria Garbarini, Stefania Kimel y Fernanda Gonzalez.

El nuevo tribunal asumió con el compromiso de trabajar sobre la participación, el diálogo y la responsabilidad, con el objetivo de fortalecer el ejercicio ético y responsable de la profesión.

Al referirse a la composición de la nueva conducción, Domínguez destacó la diversidad de trayectorias y procedencias de quienes integran el equipo.

“Me siento parte de un equipo plural, con colegas de distintas partes de la provincia, diferentes trayectorias y formas de ejercer la nutrición, unidos por el mismo compromiso”, concluyó.