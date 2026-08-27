Provincia de Buenos Aires y Nación avanzan en el operativo por la visita de León XIV

Funcionarios bonaerenses participaron de la primera reunión interjurisdiccional junto a autoridades nacionales, de la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba. Una comisión de la Santa Sede llegará el domingo para recorrer los lugares previstos.

La Provincia de Buenos Aires comenzó a coordinar con el Gobierno nacional los aspectos vinculados con la visita del papa León XIV a la Argentina, durante una primera reunión interjurisdiccional en la que también participaron representantes de la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba.

Por la administración bonaerense estuvieron los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Seguridad, Javier Alonso, junto con la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez.

Del encuentro participaron además la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la ministra nacional de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y representantes de las otras jurisdicciones involucradas en la organización.

Seguridad y logística, entre los primeros puntos de trabajo

Durante la reunión se analizaron cuestiones relacionadas con la seguridad, la logística y la organización de los eventos que León XIV desarrollará durante su visita a la provincia de Buenos Aires y en otros puntos del país.

El objetivo de esta primera instancia fue avanzar en la coordinación entre las distintas administraciones que estarán involucradas en el desarrollo de las actividades previstas.

Como parte del proceso, el próximo domingo llegará a la Argentina una comisión de trabajo de la Santa Sede, que recorrerá los distintos escenarios contemplados para la visita papal.

Después de ese recorrido se realizará una nueva reunión interjurisdiccional para continuar con la planificación y coordinación de las actividades.