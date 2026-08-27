Julio Zamora firmó con Veolia un convenio para impulsar educación ambiental en escuelas de Tigre

El Municipio y Veolia acordaron implementar “Alrededor de Iberoamérica 2026” en cinco escuelas primarias públicas cercanas a la planta de Braunco SAU, en El Talar.

Más de 600 alumnos de escuelas primarias públicas de Tigre participarán del programa “Alrededor de Iberoamérica 2026”, una iniciativa de educación ambiental que este año estará enfocada en el cuidado y uso responsable del agua. El acuerdo fue firmado por el intendente Julio Zamora y representantes de Veolia en el Palacio Municipal.

La propuesta, denominada “Guardianes del agua”, estará dirigida a chicos y chicas de entre 10 y 11 años y se implementará en las escuelas primarias N.º 15, 30, 35, 40 y 45. Los establecimientos fueron seleccionados por encontrarse en las cercanías de la planta de Braunco SAU, perteneciente al Grupo Veolia, ubicada en El Talar.

Victoria Acosta, gerente de Relaciones Institucionales y Marketing de Veolia, explicó el alcance del programa: “Estamos muy contentos porque firmamos un convenio de colaboración para poder implementar en el Municipio un programa de educación ambiental que busca llevar contenidos de educación a niños de 10 a 11 años en escuelas públicas. Impactamos en instituciones cercanas a nuestra planta ubicada en la localidad de El Talar, lo que implica a más de 600 chicos. Estamos muy agradecidos con la alianza que pudimos hacer”.

El acuerdo entre el Municipio y Veolia

La iniciativa se desarrolla en el marco de los programas de Responsabilidad Social Empresaria que el Municipio de Tigre articula con el sector productivo. El convenio apunta a generar contenidos educativos vinculados con la conciencia ambiental y el cuidado de los recursos naturales.

Durante el encuentro, Zamora destacó el trabajo conjunto con la empresa: “Tuvimos un fructífero encuentro con la gente de Veolia, quienes se acercaron con una propuesta enriquecedora vinculada a las escuelas, el cuidado del agua y la conciencia sobre el ambiente de nuestro distrito. Creemos que trabajar con las instituciones y empresas de forma mancomunada es fundamental para el crecimiento sano de la ciudad”.

También participaron de la firma Pablo Nupieri, gerente general de Braunco SAU, perteneciente al Grupo Veolia, y Victoria Acosta.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, remarcó que el convenio busca profundizar el vínculo entre educación y cuidado ambiental: “Junto al intendente Julio Zamora y el grupo Veolia se firmó un convenio marco con el objetivo de fortalecer nuestros vínculos en materia de educación y la conciencia del ambiente. El propósito es poder llevar programas a las escuelas públicas del distrito, que generen atención al cuidado de los recursos naturales”.

Cinco escuelas serán parte de “Guardianes del agua”

El programa se desarrollará específicamente en las escuelas N.º 15, 30, 35, 40 y 45, todas ubicadas en zonas cercanas a la planta de Braunco SAU en El Talar.

Según lo informado, el objetivo de la selección es que la iniciativa tenga impacto en las comunidades próximas a la compañía y acerque a los estudiantes contenidos relacionados con el uso responsable del agua y la conciencia ambiental.

Veolia es una organización de origen francés especializada en la gestión de residuos, energía y agua.