Kicillof lanzó un plan de prevención ante el Súper Niño con una inversión de $2,3 billones

El Gobierno bonaerense presentó un esquema de prevención que incluye una mesa interministerial, coordinación con los 135 municipios, sistemas de alerta temprana y obras hidráulicas para anticiparse a posibles lluvias intensas.

La Provincia de Buenos Aires puso en marcha un plan de prevención y mitigación frente a la posibilidad de un fenómeno de Súper Niño, con una inversión de más de $2,3 billones y una estrategia que busca coordinar la respuesta de las distintas áreas del Gobierno bonaerense con los 135 municipios.

El anuncio fue realizado por el gobernador Axel Kicillof en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, acompañado por los ministros Carlos Bianco, Gabriel Katopodis, Javier Alonso y Daniela Vilar. El esquema contempla obras, monitoreo, sistemas de alerta y preparación de los servicios de emergencia ante un posible escenario de precipitaciones más intensas que las habituales.

“Hace tiempo que venimos trabajando para reforzar la prevención ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño muy fuerte: por eso resolvimos crear una mesa interministerial que permita coordinar todas las áreas de la Provincia y mantener un vínculo directo con los 135 municipios”, explicó Kicillof.

El gobernador agregó: “Tenemos que prepararnos para un escenario que puede ser muy difícil, diseñar planes de contingencia y comunicar con claridad para que los y las bonaerenses sepan que pueden producirse precipitaciones mucho más intensas que las habituales”.

Una mesa para coordinar la respuesta

La nueva mesa interministerial estará integrada por los ministerios de Gobierno, Ambiente, Infraestructura y Servicios Públicos, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Agrario, Hábitat y Desarrollo Urbano, Salud y Economía.

También participarán organismos y áreas provinciales como OPISU, la Autoridad del Agua (ADA), la Dirección de Vialidad y ABSA.

Según explicó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la inversión prevista por los distintos organismos bonaerenses para responder ante los posibles efectos del fenómeno supera los $2,3 billones.

Dentro de las acciones en marcha, destacó el trabajo de destronque y dragado en las islas del Delta.

“Desde el Ministerio de Gobierno estamos llevando adelante el plan más ambicioso de los últimos tiempos en materia de destronque y dragado en las islas del delta para evitar un impacto mayor en las inundaciones y para asegurar el tránsito de las lanchas”, sostuvo.

Monitoreo y alerta temprana

La ministra de Ambiente, Daniela Vilar, señaló que los estudios científicos contemplan una alta probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad significativa hacia el final de la primavera y el comienzo del verano.

“Los estudios científicos estiman en un 90% la posibilidad de que se produzca un evento muy fuerte hacia el final de la primavera y el comienzo del verano”, afirmó.

Ante ese escenario, la Provincia realiza un seguimiento semanal de las lluvias y de los niveles de las cuencas, además de trabajar con los municipios en diagnósticos territoriales, sistemas de alerta temprana y preparación comunitaria.

“Con la complejidad de no contar con una contraparte nacional, vamos a seguir sumando estaciones meteorológicas y entregando pluviómetros y elementos para fortalecer la capacidad de anticipación y respuesta en los distritos”, agregó Vilar.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, destacó a su vez los trabajos hidráulicos acordados con los municipios y la puesta en funcionamiento de un visor provincial de estaciones meteorológicas.

“Hemos puesto en común los planes de gestión con cada distrito y creamos un visor provincial de estaciones meteorológicas para que todos los jefes comunales sepan en tiempo real lo que ocurre en cada zona”, señaló.

El operativo de emergencia

El dispositivo también contempla el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante eventuales inundaciones y otras emergencias.

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, detalló que la Provincia trabaja con sistemas de alerta temprana, monitoreo permanente, guardias de servicios y asesoramiento específico para los distritos.

Además, señaló que existe un comando unificado del sistema de bomberos y de las fuerzas provinciales y enumeró parte del equipamiento disponible: 11 helicópteros, 427 embarcaciones de rescate acuático, 543 móviles de emergencia y una flota propia de drones para relevamiento rural.

Kicillof volvió a reclamar fondos a Nación

La presentación del plan también estuvo atravesada por un reclamo del gobernador al Gobierno nacional por recursos que, según afirmó, corresponden a la Provincia.

“Lamentablemente tenemos un presidente que niega el cambio climático y, al mismo tiempo, paraliza la obra pública y elimina herramientas fundamentales para mitigar sus consecuencias”, sostuvo Kicillof.

El mandatario agregó: “No podemos aceptar que la Nación abandone sus responsabilidades: necesitamos coordinación, inversiones y los recursos que aportan las provincias para prevenir y dar respuestas”.

En ese sentido, afirmó que el Gobierno nacional retiene $293 mil millones del Fondo Hídrico y $2,1 billones correspondientes a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

“Mientras coordinamos con todos los municipios y otras provincias, vamos a seguir reclamando que nos devuelvan esos fondos, que tienen que ser utilizados para realizar las obras necesarias y afrontar situaciones de emergencia”, concluyó.