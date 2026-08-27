Banco Provincia: Cuattromo vinculó el aumento de la mora con la caída del salario real

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, atribuyó el fuerte aumento de la morosidad a la pérdida de poder adquisitivo y cuestionó las herramientas del Gobierno para sostener la estabilidad del dólar.

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, afirmó que la morosidad se multiplicó por cinco y sostuvo que el fenómeno está directamente relacionado con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

“El problema de la mora es un problema macroeconómico”, señaló Cuattromo, quien agregó: “si el salario se recupera, se cancelan las deudas”.

El funcionario bonaerense formuló estas declaraciones durante el 7° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, realizado en el marco de la Expo Industrias y Servicios 2026, en La Rural.

La caída del salario como eje del diagnóstico

Para Cuattromo, el incremento de la morosidad no debería resultar sorpresivo frente al deterioro de los ingresos. Su diagnóstico ubica la evolución del crédito y las dificultades para afrontar las deudas dentro de un escenario macroeconómico marcado por la caída del salario real.

En ese sentido, cuestionó el esquema económico del Gobierno y sostuvo que las herramientas utilizadas para sostener la estabilidad cambiaria generan presión sobre los ingresos.

“Para ofrecer la estabilidad que el Gobierno quiere instalar con la contención del dólar sólo tiene como herramientas a las exportaciones, el crédito en dólares y la depresión”, afirmó.

El titular del Banco Provincia sostuvo que el impacto sobre los salarios no puede considerarse un efecto secundario de ese esquema. “No es un daño colateral o secundario”, dijo, y planteó que la caída de los ingresos funciona como una forma de reducir la demanda de divisas y contribuir a mantener el dólar anclado.

Demanda, industria y empleo

Cuattromo también planteó que la evolución favorable de determinados sectores no necesariamente se traduce en una mejora para el conjunto de la economía si no existen políticas que conecten esos resultados con las cadenas productivas.

“Si no median políticas públicas entre la situación positiva de un sector y la cadena de valor, no va a tener impacto en la industria, el salario y el empleo”, sostuvo.

En su análisis, la falta de demanda ocupa un lugar central dentro del funcionamiento del actual esquema económico. “La falta de demanda es el principal ancla que el Gobierno tiene para esta cuestión de la estabilidad”, afirmó.

Sobre el mercado laboral, Cuattromo concluyó: “Mi visión es que no hay estabilidad con este mercado de trabajo” porque “si tenés un salario real en caída, no tenés un equilibrio macro”.