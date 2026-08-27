Vicente López transforma un terreno abandonado de Munro en un nuevo espacio verde

El Paseo Baigorria, ubicado entre Villate y Malaver, será renovado con parquización, áreas de descanso, iluminación, cámaras de seguridad y nuevas dársenas de estacionamiento.

El Municipio de Vicente López avanza con la renovación del Paseo Baigorria, en Munro, donde un terreno que permaneció durante años abandonado será convertido en un nuevo espacio público con áreas verdes, sectores de descanso, iluminación, cámaras de seguridad y estacionamiento.

La obra se desarrolla entre las calles Villate y Malaver e incluye la parquización del sector y la conservación del arbolado existente. También se construirán dársenas de estacionamiento con cordón cuneta para ordenar el entorno.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, destacó el alcance de los trabajos y señaló: “Estamos convirtiendo un terreno abandonado y descuidado desde hace muchos años en un nuevo espacio verde, un nuevo espacio público para los vecinos de Munro. Estamos generando nuevos lugares de estacionamiento, espacios verdes y de descanso, más iluminación y cámaras de seguridad. Esta es una obra que va a transformar toda esta zona de Munro”.

Un plan para recuperar terrenos en desuso

La intervención en el Paseo Baigorria constituye la primera etapa de un plan municipal destinado a recuperar terrenos que permanecieron abandonados y transformarlos en espacios verdes y públicos.

El programa contempla además futuras obras en distintos tramos de Blas Parera, paralela a la Panamericana, y en Puerto Argentino, en las inmediaciones de la estación de Carapachay.

Martínez explicó el objetivo de estas intervenciones: “Tenemos un objetivo claro: recuperar sitios abandonados y olvidados y convertirlos en espacios verdes para los vecinos en distintos lugares del municipio. Acá estamos en Munro, pero también lo vamos a hacer en la calle Blas Parera y en el barrio de Carapachay. A medida que avancen estas obras, los vecinos van a empezar a ver más espacios verdes y lugares de disfrute para ellos”.

Con estas intervenciones, el municipio busca recuperar sectores actualmente en desuso y destinarlos a nuevos espacios públicos para los vecinos.