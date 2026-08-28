Trabajadoras vecinales de Tigre fueron reconocidas por sus 30 años de tarea comunitaria

El Municipio de Tigre destacó la trayectoria de las trabajadoras y trabajadores vecinales de Tigre, Rincón de Milberg y Ricardo Rojas. La jornada también incluyó una capacitación en primeros auxilios y un intercambio sobre las problemáticas que detectan en sus barrios.

Durante tres décadas, las trabajadoras y trabajadores vecinales de Tigre, Rincón de Milberg y Ricardo Rojas sostuvieron una tarea de cercanía con las familias de sus barrios. En ese marco, el Municipio de Tigre realizó una jornada de reconocimiento que también incluyó una capacitación en primeros auxilios.

La actividad fue acompañada por la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quien destacó el vínculo cotidiano que mantienen las trabajadoras vecinales con la comunidad y el rol que cumplen como nexo con el Gobierno local.

“Estoy muy contenta de poder acompañar y reencontrarme con nuestras trabajadoras vecinales, que siempre están en territorio y dispuestas a trabajar en conjunto con el Municipio y por nuestra comunidad. Nosotros estamos muy agradecidos de ese trabajo constante y comprometido que tienen".

Una capacitación para situaciones de emergencia

Como parte del encuentro, las trabajadoras y trabajadores participaron de un curso de primeros auxilios. La propuesta apuntó a reforzar conocimientos y brindar herramientas para responder ante situaciones de emergencia en el territorio.

“En este encuentro se capacitaron en primeros auxilios. Repasaron algunos saberes que ya tienen, pero siempre es bueno volver a refrescar. Además, reflexionamos acerca de la situación crítica que hoy estamos atravesando y logramos hacer un intercambio acerca de las problemáticas que ellas van detectando en el barrio”.

El encuentro permitió además repasar la trayectoria de quienes participan del programa y el acompañamiento que realizan a las familias, colaborando en el abordaje de distintas situaciones y transmitiendo sus necesidades al Gobierno local.

El reconocimiento de las trabajadoras vecinales

Mariana Frugoni, una de las trabajadoras vecinales que participó de la jornada, valoró la continuidad del programa y el acompañamiento municipal.

“Agradecemos que el Municipio haya continuado con este programa. En este caso, siempre contamos con el apoyo de las autoridades del Municipio. Le agradecemos a Julio, a Gisela, y a todo su equipo, que siempre están a la par, poniendo el oído a cada situación”.

También participó la referente Lucia Sanchez, quien destacó el reconocimiento recibido durante la jornada.

“Me sentí muy halagada, muy bien y muy atendida. La verdad es que siempre que estamos en reunión, las chicas son muy atentas y siempre tienen algo lindo para decirnos. Es importante reconocer todos estos años de atender a la comunidad, con el poco o mucho esfuerzo que hicimos, pero siempre estando”.