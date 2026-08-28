San Fernando: denuncian a una mujer que se filmó golpeando a su hijo de 4 años

El episodio ocurrió en San Fernando y fue denunciado por el padre del niño, quien recibió la filmación a través de TikTok. La mujer reconoció haber golpeado al menor durante una comunicación con Crónica TV.

Una denuncia por maltrato infantil puso bajo intervención judicial un caso ocurrido en San Fernando, luego de que el padre de un niño de 4 años recibiera un video en el que la madre del menor aparecía golpeándolo.

La propia mujer, de 22 años, habría registrado las imágenes y se las envió al padre a través de TikTok. Después, en declaraciones difundidas por Crónica TV, reconoció que fue ella quien golpeó al niño y aseguró estar arrepentida.

El menor quedó al cuidado de su padre, quien realizó una denuncia en la Comisaría de la Mujer de Virreyes.

El video que llegó al padre

Según relató el hombre en diálogo con Crónica TV, la mujer fue quien le envió directamente la filmación.

“El video me lo envió ella por TikTok. En WhatsApp la bloqueé porque me estaba diciendo un montón de cosas y, para no entrar en violencia ni nada, la bloqueé. Cuando vi la grabación, la descargué rápido y fui a la comisaría”, contó.

El padre sostuvo además que, durante la madrugada, la mujer volvió a comunicarse con él para advertirle que el video ya circulaba en Facebook.

De acuerdo con su relato, ella habría publicado las imágenes y atribuido la agresión a la abuela paterna del niño. “A la madrugada ella me llamó diciendo que el video estaba en Facebook. Lo había subido ella diciendo que la que le pegaba al nene era mi mamá y que era en mi casa”, afirmó.

El video comenzó a circular en redes sociales y el caso tomó estado público.

La mujer reconoció que golpeó al niño

Durante una comunicación con Crónica TV, la madre reconoció haber sido quien golpeó al menor, aunque intentó explicar el episodio a partir de los conflictos que mantenía con su expareja y la familia paterna.

“El nene no tiene nada que ver, yo soy una madre que está cansada y que buscó ayuda”, manifestó. También aseguró: “Obviamente que estoy arrepentida. Mi hijo es una personita súper feliz, inteligente”.

En otro momento de la conversación, fue más explícita: “Fui a la comisaría y dije la verdad: yo golpeé a M.”

La mujer también reconoció que había filmado las imágenes y que se las había enviado al padre: “Yo filmé el video y se lo pasé a Matías”.

Según explicó, la agresión se produjo por “enojo e ira” hacia el padre del niño.

El padre denunció el caso

Después de recibir el video, el hombre acudió a la Comisaría de la Mujer de Virreyes y realizó la denuncia.

El padre aseguró que los conflictos con su expareja no serían recientes y sostuvo que ya había denunciado anteriormente situaciones de violencia.

“Desde que me separé, ella ejerció violencia hacia mí. En pocas palabras, me quiso hacer la vida imposible siempre”, afirmó durante la entrevista con Crónica TV.

También sostuvo que en algunas ocasiones las situaciones de violencia hacia el niño se habrían producido cuando él no concurría a retirarlo.

“En situaciones me ha querido manipular siempre con él, pero yo obviamente como papá no iba a dejar que pase algo así”, manifestó.

Según su relato, ambos tienen un acuerdo de tenencia compartida realizado mediante abogados y los conflictos continuaron después de la separación.

El niño quedó bajo el cuidado de su padre

El padre contó que pudo quedarse con el menor desde la noche del miércoles y aseguró que se encontraba en buenas condiciones.

“El nene está conmigo desde el miércoles a la noche, está bien. Es una situación muy fea por la que estamos pasando”, expresó.

También explicó que decidió que el niño no concurriera al jardín mientras se definía la situación.

“El nene está tranquilo, no estoy tocando el tema y no quiero que sepa lo que está pasando. Hoy no fue al jardín, ya comuniqué a las autoridades lo que sucedió. No lo llevé porque tal vez la madre quiere retirarlo. Prefiero que se quede en casa con nosotros”, señaló.

Hasta el jueves, según la información difundida, la Justicia no había adoptado una medida respecto de la mujer y ella no se encontraba detenida.

La situación quedó bajo investigación a partir de la denuncia realizada por el padre y de las declaraciones vinculadas con el video.

Ante situaciones de maltrato infantil o vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, se puede llamar a la Línea 102, que brinda orientación y asesoramiento de manera gratuita las 24 horas, los 365 días del año.