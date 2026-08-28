San Fernando recuperará tres cuadras de espacio verde frente al río

El espacio se encuentra en la Marina Punta Chica, junto al Club Náutico Albatros. El Municipio trabaja para acondicionarlo y anticipó que estará listo durante el verano.

Tres cuadras de un sector actualmente en desuso de la Marina Punta Chica, frente al Río Luján, serán recuperadas para incorporarlas al acceso público en San Fernando. El intendente Juan Andreotti recorrió las obras de acondicionamiento y anticipó que el nuevo espacio estará listo durante el verano.

El predio se encuentra lindero al Club Náutico Albatros, sobre Ricardo Rojas y Comandante Luis Piedra Buena. La recuperación es posible a partir de un convenio firmado entre el Municipio y las autoridades de la institución para extender y aprovechar este sector perteneciente al Consorcio Parque Náutico.

“Este verano estarán listas para disfrutar tres nuevas cuadras de espacio verde frente al río en la Marina Punta Chica que recuperamos para todos los vecinos; así como hace algunos años venimos sumando y ampliando ya más de 20 hectáreas de costa pública para el uso de todas las familias sanfernandinas”, señaló Andreotti.

Un nuevo espacio frente al Río Luján

Actualmente se realizan trabajos para acondicionar el lugar, que tendrá costa sobre el Río Luján. La iniciativa se integra a la política municipal de recuperación, ampliación, mejora y cuidado de los espacios verdes ubicados frente al río.

Andreotti destacó el acuerdo alcanzado con el Club Náutico Albatros para concretar la intervención.

“En este caso, en la Marina Punta Chica, vamos a ampliar y generar nuevos espacios, y hemos firmado un convenio con el Club Albatros, a quienes agradecemos”.

El intendente también puso el foco en el vínculo de la ciudad con el río y en el objetivo de ampliar los sectores de costa disponibles para los vecinos.

“El río nos identifica, nos da una mejor calidad de vida para compartir con nuestra familia, es el lugar que amamos, donde los sanfernandinos juntamos un poquito de energía para continuar con el día a día. Uno de los sueños más grandes que tenemos es seguir avanzando en comunidad para que la costa sea de todos los vecinos y más gente pueda disfrutarla”.

La recorrida por las obras también contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Santiago Ríos, y la secretaria de Obras Públicas, Cecilia Tucat.