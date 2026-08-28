Vicente López: Marinucci y Vanelli entregaron más de 200 Pases Libres Multimodales

Más de 200 personas de Vicente López recibieron la credencial que permite viajar gratis en el transporte público terrestre y fluvial provincial. El operativo se realizó en la Escuela N°6 General Belgrano.

Más de 200 vecinos y vecinas de Vicente López recibieron el Pase Libre Multimodal (PLM), una credencial que permite acceder gratuitamente al transporte público terrestre y fluvial de jurisdicción provincial. La entrega estuvo a cargo del Ministerio de Transporte bonaerense y se realizó en la Escuela N°6 General Belgrano.

El operativo estuvo encabezado por el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, y la diputada provincial y referente del Frente Renovador en Vicente López, Sofía Vanelli, como parte de los operativos que la cartera provincial desarrolla en distintos municipios.

El PLM está destinado a personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera de trasplante. La modalidad de entrega busca acercar la credencial a sus beneficiarios y facilitar el acceso al transporte público.

El acceso al transporte como eje

Durante la jornada, Marinucci destacó la importancia que tiene la movilidad para actividades cotidianas como estudiar o concurrir a centros médicos.

“Tener accesibilidad para poder ir a estudiar o a los centros médicos es fundamental. Es lograr la conectividad que posibilite que cada vecino pueda desarrollarse”.

El ministro también señaló que los operativos forman parte de una decisión de la Provincia para garantizar el acceso a este derecho.

“Todos los días estamos en distintos operativos a lo largo y ancho de la Provincia. Es una decisión política firme para garantizar derechos y es nuestra responsabilidad”.

Vanelli, en tanto, remarcó la necesidad de que el beneficio llegue a sus destinatarios en el menor tiempo posible.

“Esta herramienta es producto de la gestión del Ministerio y de Martín Marinucci. La prioridad es que a los beneficiarios les llegue este derecho y puedan contar con el PLM lo antes posible”.

La diputada agregó: “Para nosotros es fundamental estar cerca, escuchar y acompañar. Estos operativos permiten que una política pública se transforme en una solución concreta para más de 200 vecinos y vecinas de Vicente López”.

Críticas al Gobierno nacional

Durante la actividad, Marinucci también diferenció la política de transporte bonaerense de las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional.

“En la Provincia estamos en las antípodas de lo que decide el Gobierno nacional, que todos los días quita derechos. Nosotros tenemos la decisión de garantizarlos y por eso estamos acá, en Vicente López”.

Del operativo también participaron el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijoo; los concejales del Frente Renovador Roberto Pace y Syrano Lançon; y la concejala del MDF Marcela Cortiellas.

Los operativos del Ministerio de Transporte bonaerense se realizan en distintos puntos de la provincia para facilitar el acceso a los Pases Libres Multimodales y garantizar el uso gratuito del transporte público terrestre y fluvial provincial para personas con discapacidad, trasplantadas y quienes se encuentran en lista de espera de trasplante.