Tigre avanza con obras pluviales para prevenir anegamientos ante el posible Super Niño

El Municipio de Tigre reemplazó un conducto deteriorado en Benito Lynch por nuevos caños de cemento armado de 1,5 metros de diámetro. La obra busca mejorar el escurrimiento y reducir el riesgo de anegamientos en Los Tábanos.

El Municipio de Tigre renovó un conducto pluvial sobre la calle Benito Lynch, en el barrio Los Tábanos, con el objetivo de aumentar la capacidad de escurrimiento y reducir el riesgo de anegamientos ante eventuales lluvias de gran magnitud.

El intendente Julio Zamora recorrió los trabajos y señaló que la intervención forma parte de las medidas preventivas que lleva adelante el distrito frente a la posibilidad de un fenómeno denominado “Super Niño”.

La obra se concentró en un desagüe que se encontraba deteriorado y que dificultaba el desagote natural del sector. En su reemplazo se colocaron nuevos caños de cemento armado de 1,5 metros de diámetro, lo que permitirá incrementar la capacidad de conducción del agua hacia el río.

“Estamos con todo el equipo de Servicios Públicos, de Protección Ciudadana y de Salud, trabajando en una estrategia para poder abordar una eventual intensidad, como están advirtiendo todos los servicios meteorológicos respecto del "Super Niño" como se lo denomina. Lo que estamos haciendo es recomponer un desagüe pluvial que ya estaba viejo, estaba todo roto e impedía el desagüe natural del barrio Los Tábanos. Esta es una obra que va a beneficiar a ese barrio, donde, a partir de este desagüe, el agua va a fluir con más naturalidad”, destacó Zamora.

El conducto intervenido atraviesa la calle Benito Lynch y forma parte del sistema por el cual los excedentes hídricos de distintos sectores de Los Tábanos son derivados hacia la autopista Panamericana y, posteriormente, hacia el río a través del badén que conecta con ese curso de agua.

Según explicó el Municipio, el deterioro del antiguo conducto reducía su capacidad de escurrimiento y demoraba la salida del agua. El reemplazo apunta a mejorar el funcionamiento hidráulico de la zona y contribuir a prevenir anegamientos durante episodios de lluvias intensas.

La reunión entre Kicillof y los intendentes

Las tareas preventivas en Tigre se desarrollan mientras los municipios bonaerenses coordinan acciones ante eventuales episodios de lluvias abundantes.

En ese marco, el gobernador Axel Kicillof mantuvo una reunión con distintos intendentes para informar sobre las medidas que llevan adelante las diferentes áreas de la Provincia.

Zamora también se refirió al encuentro y destacó la posibilidad de establecer mecanismos de coordinación entre los gobiernos provincial y municipales.

“Fue muy fructífera donde se informó sobre todas las acciones de cada una de las áreas que tiene para afrontar eventuales sucesos de lluvia sobreabundante. También se planteó la creación de una mesa interjurisdiccional entre ambos Estados para poder trabajar en conjunto ante cualquier eventualidad que pueda suceder en algunas de las localidades”, sostuvo el intendente.