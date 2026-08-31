Kicillof y Ziliotto activan un acuerdo entre provincias ante la llegada de El Niño

Los gobernadores de Buenos Aires y La Pampa firmaron un convenio de gestión hídrica y otros acuerdos de cooperación en salud, desarrollo social, turismo, seguridad y modernización.

Buenos Aires y La Pampa reforzaron su coordinación frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño 2026/27, a partir de un convenio de cooperación en gestión hídrica firmado este lunes por los gobernadores Axel Kicillof y Sergio Ziliotto.

El acuerdo contempla proyectar obras en forma conjunta, coordinar acciones para una gestión integrada del recurso hídrico y compartir en tiempo real registros de monitoreo hidrométrico y pluviométrico. También busca fortalecer la articulación entre ambas provincias frente a eventos climáticos extremos que puedan afectar a sus territorios.

Durante el encuentro, realizado en la Casa de Gobierno de La Pampa, Kicillof destacó la continuidad del trabajo entre ambas jurisdicciones: “Frente a un fenómeno climático como el que nos espera con El Niño, la firma de estos convenios adquiere una importancia aún más fundamental: este no es el inicio, sino la ratificación institucional de un trabajo previo que venimos desarrollando entre ambas provincias”.

El gobernador bonaerense también vinculó la cooperación provincial con el debate sobre los recursos destinados a infraestructura. “Cuando las provincias aportamos recursos a la Nación, lo hacemos con la condición de que retornen en obras de infraestructura y en políticas públicas que sirvan para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos”, sostuvo. Luego agregó: “Nunca antes había pasado con este nivel de intensidad que los fondos que cedemos al Gobierno nacional no se utilizaran para nada que tenga que ver con el interés de las provincias”.

Acuerdos en salud, desarrollo social y turismo

La cooperación no quedó limitada a la gestión del agua. En materia sanitaria, las provincias acordaron avanzar en articulación técnica e investigación ante emergencias interjurisdiccionales y establecer pautas de trabajo compartido para el abordaje integral de la salud mental.

También se acordó que el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa asesore al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense sobre PILQUEN, un sistema utilizado para registrar, gestionar y sistematizar información vinculada a políticas sociales. El objetivo es que la provincia de Buenos Aires evalúe la posibilidad de desarrollar su propio sistema informático.

En turismo, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense y la Secretaría de Turismo pampeana suscribieron un convenio para impulsar acciones conjuntas de promoción de festividades populares y contribuir al turismo y la actividad económica de ambas regiones.

A su vez, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco de La Pampa acordaron intercambiar herramientas relacionadas con la prevención, administración y recupero de créditos en situación de mora, entre otros aspectos.

Reclamo por el Fondo Hídrico

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, remarcó la importancia del convenio para coordinar obras y utilizar información meteorológica en la prevención de eventos extremos. “Este convenio es fundamental para coordinar obras y acciones con información meteorológica que protejan a nuestras comunidades frente a los eventos climáticos extremos”, afirmó.

En el mismo sentido, cuestionó la situación del Fondo Hídrico y sostuvo: “Seguimos exigiendo al Gobierno nacional que haga un uso responsable de los $290.000 millones del Fondo Hídrico: esos recursos que hoy están congelados deberían estar invertidos en las obras que las provincias necesitan”.

Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, José Gobbi, señaló: “Los eventos climáticos no conocen límites administrativos y la mejor manera de aminorar posibles daños ante la llegada del Niño es hacerlo de forma planificada y comprometida entre ambas provincias”.

Más convenios de cooperación

Además de los acuerdos específicos, Kicillof y Ziliotto prorrogaron por 24 meses el Convenio Marco de Colaboración firmado en 2024, que contempla asistencia recíproca en educación, salud, seguridad, conectividad y modernización, entre otras áreas.

Los ministerios de Seguridad bonaerense y de Seguridad y Justicia de La Pampa también extendieron por 24 meses el convenio específico de colaboración y cooperación entre ambas carteras.

Ziliotto destacó el alcance de los acuerdos y sostuvo: “Este encuentro ratifica una forma de entender el federalismo: las provincias no podemos trabajar de manera aislada, tenemos que coordinar esfuerzos y construir respuestas en conjunto”. Además, agregó: “Con esta batería de convenios estamos dando un paso más en el cuidado de nuestras comunidades y en el fortalecimiento del desarrollo regional”.

El gobernador bonaerense cerró el encuentro con una definición política sobre la relación entre las provincias y el Gobierno nacional: “Para que exista un verdadero federalismo se necesita un Gobierno nacional que crea en él, y hoy lamentablemente no lo tenemos: la respuesta que hemos encontrado las distintas jurisdicciones es intensificar el trabajo bilateral y la articulación permanente”. Y concluyó: “La colaboración estrecha entre las provincias es la manera concreta que tenemos para honrar este principio fundante de nuestro país”.

De la jornada participaron los ministros bonaerenses Carlos Bianco, Andrés Larroque y Javier Alonso; el senador nacional Daniel Pablo Bensusán; el diputado nacional Abelardo Ferrán; el intendente de Salliqueló, Ariel Succurro; intendentes e intendentas pampeanas y legisladores y legisladoras provinciales.