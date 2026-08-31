FESIMUBO lanzó un plan de lucha con cortes de ruta sorpresa en la Provincia

La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses inició medidas de fuerza en las rutas 6 y 205, a la altura de Cañuelas, y reclama una recomposición salarial y la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal.

La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) inició un plan de lucha con cortes sorpresa en las rutas 6 y 205, a la altura de Cañuelas, en reclamo de una recomposición salarial para los trabajadores de las comunas con menores ingresos y de la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal.

La protesta fue impulsada por sindicatos que integran las regionales Centro y Conurbano Oeste de la organización que conduce Hernán Doval. Según anticipó el titular de FESIMUBO, las medidas tendrán un alcance “integral, permanente y prolongado” y continuarán con distintas acciones en municipios de toda la provincia.

Entre los reclamos de la federación también se encuentra el rechazo a las modalidades de contratación que considera precarizadas, entre ellas los monotributos y las becas.

El reclamo por el Consejo del Empleo Municipal

Otro de los principales puntos de la protesta es la exigencia al Gobierno bonaerense para que convoque de manera urgente al Consejo del Empleo Municipal, previsto por la Ley 14.656.

Se trata de un órgano consultivo y asesor de carácter no vinculante destinado a discutir un piso salarial y condiciones laborales para los trabajadores municipales de la provincia. El artículo 49 de la normativa establece que puede reunirse dos veces al año y que debe estar integrado por 11 representantes de los intendentes y 11 de los trabajadores.

FESIMUBO cuestiona ahora los criterios de representatividad que pretende aplicar el Ministerio para definir la integración del organismo. Según la federación, el Gobierno bonaerense había asumido el compromiso de avanzar con su conformación.

Desde el gremio también advierten sobre el nivel de adhesión de los municipios a los convenios colectivos de trabajo. Sostienen que, sobre los 135 municipios bonaerenses, se firmaron alrededor de 80 convenios colectivos, situación que, según plantean, evidencia que existe una cantidad significativa de comunas de distintos signos políticos que no acatan la Ley 14.656 de paritarias municipales.

La entidad reclama así una discusión provincial sobre salarios y condiciones laborales, mientras anticipa que el plan de lucha continuará con nuevas medidas de fuerza.