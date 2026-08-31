El MAT se llenó de visitantes durante una noche dedicada al arte y la música

El Museo de Arte Tigre extendió su actividad habitual con recorridos guiados, una propuesta sensorial, una charla sobre folclore argentino y un concierto de piano.

El Museo de Arte Tigre (MAT) volvió a recibir público en horario nocturno con una nueva edición de “Noches en el MAT”, una propuesta que combinó recorridos por el museo, experiencias vinculadas al arte, charlas y música. La jornada contó con entrada libre y gratuita y reunió a cientos de vecinos y visitantes.

La programación permitió recorrer la historia y la colección del museo junto a un educador. En paralelo, se desarrolló la actividad “Conociendo el MAT: Restauración y Conservación”, centrada en el trabajo que realizan los restauradores dentro de una institución museística.

Uno de los momentos de la jornada estuvo vinculado con la muestra de la artista Lula Mari, a partir de una experiencia sensorial que invitó a los participantes a aproximarse a sus obras utilizando diferentes sentidos.

Folclore y fotografía

La agenda también incorporó una propuesta relacionada con el Día Internacional del Folclore. “Las cosas queridas. Katia Schwindt. Fotografías” presentó la mirada personal de la autora sobre las distintas expresiones del folclore argentino en la vida contemporánea.

Durante la actividad, Katia Schwindt además brindó una charla sobre su proyecto de registro de festivales populares realizados en distintos puntos del país.

El cierre estuvo a cargo de los pianistas estudiantes del CIMAP Dante Cameli, Julián Leguizamón y Lucas Ballón, quienes ofrecieron el concierto “Música argentina de piano solo”.

Horarios y visitas guiadas

El Museo de Arte Tigre está ubicado en Av. Victorica 972, Tigre centro. Actualmente abre de miércoles a viernes de 13 a 18, y los sábados, domingos y feriados de 12 a 18.

Las visitas guiadas generales se realizan de miércoles a viernes a las 16:30, mientras que los sábados, domingos y feriados hay recorridos a las 13:30 y 16:30.

La entrada es gratuita para vecinos y vecinas de Tigre.